Marysol Cortés fue una de las cuatro figuras de Exatlón México que ingresaron a La Granja VIP durante la semana 12 de la competencia. La deportista volvió a estar bajo los reflectores y, en este contexto, muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse por algunos aspectos de su vida personal, entre ellos su situación sentimental.

Si bien es cierto que la tapatía se ha caracterizado por mantener este aspecto de su vida bajo perfil, en su paso por Exatlón México fue vinculada sentimentalmente con uno de sus compañeros de equipo. Los rumores tomaron tanta fuerza que la propia atleta debió salir a aclarar qué tipo de relación mantenían.

¿Marysol Cortés tiene pareja actualmente?

Hasta el momento, Marysol Cortés no ha dado a conocer públicamente que tenga pareja. La campeona de la quinta temporada de Exatlón México ha optado por mantener en privado su situación sentimental y suele compartir contenido relacionado con su carrera deportiva, sus entrenamientos y sus amistades.

No obstante, años atrás se especuló con la posibilidad de que mantuviera un noviazgo con David Juárez, mejor conocido como “La Bestia”. La cercanía entre ambos atletas durante su estancia en las playas de República Dominicana despertó la ilusión de los aficionados de Exatlón México.

Niurka contra Marysol

¿Qué pasó entre Marysol Cortés y David Juárez, “La Bestia”, en Exatlón México?

Marysol Cortés y David Juárez se conocieron durante la tercera temporada de Exatlón México, aunque fue en la quinta edición del reality deportivo cuando su vínculo se fortaleció considerablemente. Los gestos de cariño entre ambos dieron lugar a rumores sobre un posible romance, los cuales fueron desmentidos por la propia deportista en 2022.

“David es como mi mejor amigo. Lo quiero muchísimo y es súper especial para mi”, señaló en aquel entonces Marysol, quien también dejó en claro que entre ambos solamente existía una amistad.

Las especulaciones volvieron a tomar fuerza en agosto de 2023, cuando los atletas compartieron un video en redes sociales en el que estuvieron cerca de darse un beso como parte de una dinámica. Pese a ello, nunca confirmaron haber mantenido una relación amorosa.