La Asamblea es el momento clave en La Granja VIP, además de posicionar a otro Granjero en la Tabla de Nominados, se dirán todas sus verdades, réplicas que los podrían convertir en “El Más Gallito” de la semana 12, pero todo dependerá del público. Por eso te traemos el minuto a minuto del miércoles 25 de noviembre de La Gala, transmisión por internet en el que podrás conocer todos los detalles.

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¿Cómo escoger a “El Más Gallito”?

En La Asamblea de La Granja VIP se van a abrir las votaciones para escoger al Granjero o Granjera que sea “El Más Gallito”, un título que al ganador le otorga beneficios que serán proporcionados el domingo.

La votación consiste en escoger al que tuvo los mejores argumentos durante las nominaciones. Adal Ramones durante La Gala del miércoles 25 de noviembre se encarga de anunciar la apertura de votos para que el público pueda seleccionar a su preferido. Para escoger a tu preferido, puedes dar clic aquí para ser enviado al portal oficial y escoger a tu preferido. Por esa razón no te pierdas la transmisión por internet para conocer todos los argumentos.

¿Pueden quedar nominados los Atletas de Exatlón?

Durante esta semana, los Atletas de Exatlón México que ingresaron a La Granja VIP van a participar en La Asamblea, votando por los Granjeros que ellos quieran ver en la Tabla de Nominados. Sin embargo, ellos no son candidatos para quedar en riesgo de eliminación.

En otras palabras, Ernesto Cázares, Marysol Cortés, Gloria Murillo y Yann Lobo pueden votar, pero no ser votados.

El cumpleaños de Niurka cayó en Asamblea

Este 25 de noviembre, a Niurka Marcos le tocará celebrar su cumpleaños con votación de La Asamblea. Es una noche llena de posibilidades para ella: podría tocarle quedar nominada, podría definir la Tabla de Nominados o incluso ganar una vez más “El Más Gallito”. La cubana tiene actualmente 59 años.

Cabe mencionar que en la mañana todos felicitaron y acompañaron a Niurka, con excepción de Manelyk y Kunno. ¿Habrá conflicto por eso?