Yann Lobo está dando mucho de qué hablar en La Granja VIP. Esto porque a pesar de que lleva solo un par de días como Granjero, la realidad es que está más que acostumbrado a los reflectores, pues su mamá es una famosa cantante mexicana, así que desde pequeño la vio trunfar sobre los escenarios y por eso es que parecería que tiene tanta experiencia ante las cámaras.

Su nombre real es Yann Martín Olivo y es hijo de Ilse María Olivo, una de las vocalistas de Flans. Esta agrupación cuenta con más de 40 años de trayectoria y la ha dado voz a canciones muy populares, como “Las Mil y Una Noches”, “No controles” y “Bazar”, por mencionar algunos de sus éxitos conocidos y que hasta al Tío Pepe le gustan, tanto que se animó a pedirle que le diera sus saludos a la artista como fan.

hijo de Ilse de Flans La mamá de Yann Lobo es hijo de Ilse María Olivo. FOTO: ESPECIAL

¿Quién es el papá de Yann Lobo? Todo sobre la familia del polémico integrante de La Granja VIP

Toda la afinidad de Yann Lobo con el mundo del espectáculo es gracias a su parentesco con Ilse de Flans, pues del lado paterno no tiene conexión con la industria del entretenimiento. Su papá es Guillaume Martin, un empresario y restaurantero que se mantiene alejado de la vida pública.

Tiene un hermano llamado Luc Alexandre y siempre se ha mostrado muy cercano a su familia, ya que a pesar de que sus padres se divorciaron cuando era chico, mantuvo una buena convivencia y en sus redes sociales disfruta compartir recuerdos entrañables.

¿A qué se dedica Yann Lobo?

Lejos de seguir el camino de su familia, Yann Lobo no quiso dedicarse ni a los negocios ni a la música, sino que se enfocó en el deporte y es experto en parkour. Actualmente tiene 31 años, ha estado en diferentes realities, incluyendo Exatlón México, como parte del equipo rojo y también ha contado con participaciones especiales en “El Otro Lado de los Realities”, así como su paso por La Granja VIP que está causando revuelo.