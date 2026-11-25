A Niurka no le bastó tener una rivalidad declarada con Manelyk y Kunno en La Granja VIP, sino que también empezó a mostrar desagrado por Yann Lobo, uno de los atletas de Exatlón México que está como Granjero por una participación especial. Y es que casi desde el momento en que el joven llegó, dejaron claro que no existía simpatía entre ellos y hasta se pasó un día entero ignorándolo.
Sin embargo, esta enemistad ya dio un giro inesperado y se pusieron las cartas sobre la mesa. Esto porque Yann aprovechó que le tocó trabajar con la vedette para felicitarla por su cumpleaños y reiterarle su respeto, un gesto que hizo que Niurka dejara de estar a la defensiva y se animara a decirle qué piensa de él.
“A ver, no me caes mal. Esto es La Granja VIP y es un show, así que tocó dar fuetazos. Yo estoy consciente de que esto es otro ped*. No tienes por qué caerme mal, porque no te conozco. No sé tus sentimientos, ni de tu vida, lo que te ha costado, lo que te ha dolido. No puedo juzgar algo que no conozco y no me has hecho nada más que dar contenido, para que pueda dar fuetazos”, fueron las contundentes palabras de la llamada “mujer escándalo” sobre su pelea con uno de los nuevos en La Granja VIP.
Niurka sorprende a Yann Lobo con una inesperada confesión en La Granja VIP
Lo que el deportista experto en parkour no se esperaba, es que la cubana le diría que lejos de tener problemas reales con él, le parece conveniente que pretenda provocarla, porque eso la beneficia a ella indirectamente. Esto porque para Niurka, que alguien la moleste en La Granja VIP es una forma de que le den reflectores, pues esto le permite responderle y protagonizar momentos polémicos, por lo que hasta agradece tener enemigos.
“Al contrario, si a mí me dan contenido yo puedo dar fuetazos y de eso se trata”, concluyó entre risas la actriz y cantante que HOY 25 de noviembre, está celebrando 59 años de vida.