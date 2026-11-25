Este miércoles 25 de noviembre se llevará a cabo La Asamblea en La Granja VIP, una de las dinámicas que pone en riesgo a los Granjeros de sumarse a la Tabla de Nominación y por ende, de quedar fuera de la competencia. Hasta el momento los nominados, antes de La Asamblea, son Julio Camejo y Manelyk, se desconoce quién será el próximo nominado o nominada ya que se dará a conocer hasta después de la Gala de este día, la cual empieza en punto de las 8: 30 pm a través de la señal de Azteca UNO, la cual también puedes disfrutar mediante nuestro sitio web DANDO CLICK AQUÍ.

¿Quiénes son los nominados antes de La Asamblea?

Como te lo comentamos al principio, los dos nominados, hasta este momento son Julio Camejo y Manelyk González. El primer Granjero quedó en esta posición luego de que “La Bebeshita”, onceava eliminada de la competencia, lo pusiera en dicho lugar tras establecer su Legado, el cual consiste en que la persona que sale cada domingo de Eliminación de La Granja VIP deja nominado o nominada de forma directa a una persona. Ahora bien, Manelyk se convirtió en la segunda nominada de la semana 12 de la competencia luego de perder en la dinámica de El Duelo de Nominación frente a Mario “Mono” Osuna.

Así fue la FUERTE PELEA entre Julio Camejo y Yann Lobo, un día antes de La Asamblea

El pasado martes 25 de noviembre en La Granja VIP Julio Camejo y Yann Lobo protagonizaron un fuerte encuentro en “El Palenque”. Ambos Granjeros expresaron los aspectos que les molestan de cada uno. Este momento fue uno de los más intensos de la Gala ya que de manera previa los Granjeros han tenido diferencias. Julio expresó que en el pasado trabajó con Yann, sin embargo hubo un momento en el que se le hicieron comentarios despectivos a una mujer que también era parte de ese proyecto y Yann participó en las burlas, algo que causó mucho enojo en Julio. Sin embargo, Yann expresó que si a él alguien le caía mal era por temas de su forma de ser y actitudes, no por su aspecto físico. Este momento marcó uno de los más intensos de la noche. Por otro lado, Camejo expresó que Yann es su enemigo. Por su parte Yann mencionó que Julio es muy encantador, pero después da una puñalada por la espalda.

¿Qué sucederá en La Asamblea este Miércoles 25 de noviembre, en La Granja VIP?

Este miércoles en La Asamblea Granjeros tendrán que sincerarse frente a frente, esto completamente en vivo, y decir todas y cada una de sus razones para justificar la nominación de determinador Granjero, algo que podría generar tensiones, conflictos, terminar con alianzas así como crear un momento lleno de tensión entre todos. Esta noche tendrá como resultado que La Tabla de Nominación tenga a más nominados. La Asamblea ocurrirá de forma en vivo y podrás ver la transmisión a través de Azteca UNO en punto de las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP Segunda Temporada.