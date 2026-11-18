¡Llega La Asamblea de la semana 11! Donde los Granjeros se van a enfrentar cara a cara para nominar a más Granjeros en la Tabla de Nominados, poniéndolo en riesgo de ser eliminado en La Gala de La Granja VIP del domingo. Por eso, te traemos la transmisión online para que conozcas cada minuto de hoy miércoles 18 de noviembre.

Te puede interesar: Ver EN VIVO y GRATIS nominación de HOY AQUÍ

¿Quiénes son los Nominados de las semana 11?

Hasta el momento, ya se han definido a dos Granjeros en la Tabla de Nominados. El primero de ellos fue el lunes, donde Rafael Mercadante uso El Legado para posicionar a Mario “Mono” Osuna, quitándole la oportunidad de participar en el Juego del Capataz de la semana 11.

El siguiente en ser nominado fue durante el Duelo de Nominación, en el que Kevyn “Bicolor” Contreras fue seleccionado por el Capataz, mientras que el Granjero escogido por el público fue Niurka Marcos. Después de un intenso duelo Kevyn “Bicolor” Contreras fue el segundo nominado al perder frente a la Granjera en La Granja VIP.