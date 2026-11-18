Ya hay dos nominados en La Granja VIP para la semana 11 y uno de los integrantes podría quedar fuera de la etapa final. Los Granjeros que hasta el momento están en riesgo son Mario “Mono” Osuna y Kevyn Contreras, quienes necesitan del apoyo del público para quedarse una semana más. Y si no quieres que ninguno se vaya, debes estar atento a las votaciones para la eliminación, que se abrirán casi al terminar la Gala de este 18 de noviembre.

Por lo que una vez que se conozca la tabla de nominados después de la Asamblea, Adal Ramones anunciará cuando los votos ya estén disponibles. Las Galas semanales empiezan a las 20:00 horas y terminan en punto de las 22:30 horas. A partir de ese momento, podrás repartir puntos entre tus preferidos y así evitar que sean eliminados el próximo domingo 22 de noviembre.

¿Cómo votar en La Granja VIP? Paso a paso para apoyar a tu Granjero favorito

La dinámica de los votos para La Granja VIP es muy sencilla. Solo tienes que ingresar en el siguiente enlace y si ya están abiertas, se desplegará un menú con los Granjeros nominados. Así que lo único que deberás hacer es repartir los 10 puntos GRATIS o darle todos a un solo nominado.

Esta página se puede usar desde la computadora, teléfono, tableta o algún otro dispositivo con acceso a internet. También puedes acceder desde el buscador, escribiendo “La Granja VIP votar” y darle click al primer resultado que arroje.

La Granja VIP Las votaciones de La Granja VIP son muy importantes para los Granjeros. FOTO: Imagen hecha con IA

Si quieres conseguir votos extra para salvar a un Granjero de ser eliminado de La Granja VIP, tendrás la posibilidad de completar un cuestionario y esto desbloqueará puntos. Recuerda que entre mientras más apoyes a tus “gallos”, más oportunidades tienen de quedarse, especialmente ahora que las estrategias se están volviendo impredecibles y varios de los que muchos consideraban como “fuertes” ya quedaron fuera.