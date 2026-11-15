La Granja VIP: ¿Quiénes quedaron cómo el Peón de Oro y el Peor Peón de la semana 10?

Esta semana la mayoría de los Peones fueron parte del equipo de la Resistencia (Bebeshita, Kunno y Mario Mono Osuna) mientras Manelyk González fue Capataz, por lo que no sorprendió que Niurka fuera elegida como la Peor Peona.

La realidad es que la elección de la cubana no tuvo que ver con una cuestión de estrategia. Ella misma decidió que quería el título de la Peor Peona y dejó de hacer las tareas que le correspondían, por ejemplo, no movió el molino de agua, no respetó sus restricciones de comida, ni durmió toda la semana en el granero.

Por todo lo anterior, cuando Bebeshita tuvo que tomar la decisión, expresó: “nos abandonó, dejó la batalla y Mono siempre nos dice no abandones”.

Niurka explicó que no realizó sus labores porque desde el inicio de la semana sabía que la eligirían como la Peor Peón, por lo que decidió ganarse el título a pulso para que no hubiera dudas en la elección.

“Estoy de acuerdo con que la Bebeshita me haya elegido a mí porque me lo gané, pero me lo gané porque me lo cantaron. Estoy contenta y orgullosa”, declaró la cubana.

La elección del Peón de Oro puso en peligro a la Resistencia

Aunque la elección de Peor Peón fue sencilla, elegir al Peón de Oro puso en peligro la alianza de la Resistencia.

Manelyk González, como Capataz, tuvo que señalar a uno de sus amigos y optó por la Bebeshita, lo que se tomó como una reivindicación para la influencer.

Bebeshita Peón de oro

La razón es que la Bebeshita ya llevaba dos semanas consecutivas como Peona. Además, en la Gala del viernes, por la dinámica de la Traición, fue puesta en la Tabla de Nominados por su propio equipo.

Cuando la nombró como Peón de Oro Manelyk señaló: “tiene dos semanas ahí y la semana pasada no se merecía ser el Peor Peón. Yo he estado con ella en dos peonatos anteriores, hemos trabajado juntas, es parte del equipo de la Resistencia y no hay preferencias o líder, somos iguales y nos gusta que cada uno se sienta importante”.