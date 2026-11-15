Es oficial, este domingo 15 de noviembre conoceremos quién es el décimo eliminado de La Granja VIP, además de que se vivirá una noche llena de sorpresas ya que cada Gala de Eliminación se conoce al Péon de Oro y Peor Peón de la semana así como los Peones de los próximos 7 días. Por otro lado, los nominados descubrirán qué es lo que otros de los Granjeros dicen sobre ellos. Por esa razón en esta ocasión te presentamos la cobertura completamente gratis y en vivo en donde te compartiremos todos los detalles de esta Gala, minuto a minuto.

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¿Quiénes son los nominados que corren riesgo de quedar fuera de la Granja VIP este 15 de noviembre?

No cabe duda que la semana 10 de La Granja VIP estuvo llena de sorpresas, fuertes enfrentamientos y grandes revelaciones, sin embargo, luego de las distintas Galas de la semana, los nominados que forman parte de la Tabla y corren el riesgo de salir esta noche son Ivonne Montero, Rafa Mercadante, Niurka y La Bebeshita, por lo que solo el voto del público podrá salvarlos.

La Granja VIP: Proceso para que el público vote por su Granjero favorito

Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.