Kevyn aconseja a Bebeshita VENGARSE de Kunno y Manelyk, esta noche la Resistencia podría romperse

El pasado viernes de Traición la Bebeshita recibió un duro golpe de parte de su equipo que la llevó a la Tabla de Nominados, desde entonces se ha mostrado confundida y Kevyn Contreras Bicolor le aconsejó buscar una manera de vengarse.

Este domingo de Eliminación, además de darse a conocer al décimo expulsado de La Granja VIP, también se eligen Peones y el comediante dijo a Bebeshita que era su oportunidad de nombrar a Kunno y Manelyk bajo el argumento de que no la salvaron.

Aunque la influencer consideró la idea, dijo que no se siente capaz de tomar dicha decisión porque el domingo pasado, cuando ella fue elegida como la peor Peona su equipo la respaldó y fueron con ella al granero. No obstante, Kevyn le recordó que, por su culpa, se encuentra en la Tabla de Nominados al lado de grandes personajes con mucha popularidad, por lo que está en riesgo de salir.

Por su parte, Julio Camejo mencionó que el equipo de los Disfuncionales eran mayoría y que, de cualquier manera, en sus manos estaba elegir a los Peones, por lo que en realidad los aliados de Bebeshita no se sacrificaron por ella.

No quedó clara cuál será la decisión de la Bebeshita, pero señaló que se siente triste y confundida porque su equipo ha estado distante con ella y siente que Julio y Kevyn quieren manipularla para que ayude a sus estrategias.

La Granja VIP Bebeshita, Manelyk y Kunno

¿Qué fue lo que pasó para que la Bebeshita se sintiera traicionada?

La razón por la cual la Bebeshita se sintió traicionada por su equipo es que en la Gala del viernes la enviaron a la Tabla de Nominados.

Julio Camejo tenía el poder de la Traición y debía elegir entre la Bebeshita, Kunno y Mario Mono Osuna para ponerlos en riesgo. Optó por el exfutbolista.

La sorpresa fue que el pajarito Copetes determinó que se trataría de una traición doble, es decir que Mono debía subir a la Tabla a alguien más y eligió a la Bebeshita.

En ese momento se reveló que Kunno contaba con el poder de la herradura que le permitía bajar a uno de los nominados y se decidió por Mono, por lo que de último momento la influencer quedó en riesgo.