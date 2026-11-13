Por venganza los Granjeros recibieron el presupuesto más bajo y así se justificó la “Peor Peona”

Esta semana los Granjeros recibieron dos fuertes noticias. Por un lado, el presupuesto máximo que pueden recibir se ajustó y pasó de 40 mil a 35 mil Plata Cash. Por otro, las multas cometidas los dejaron con muy poco dinero y la principal culpable fue Niurka quien quiso ganarse el título de la Peor Peona.

Tras la evaluación del Tío Pepe se aprobó un presupuesto de 33 mil pesos. Sin embargo, los Granjeros tenían 28 mil 913 pesos en contra. Así, únicamente recibirán 4 mil 87 Plata Cash para la semana diez.

Quedó claro que las faltas se salieron de control y aunque otros como Manelyk González, la Bebeshita y Kevyn Bicorlor no respetaron las reglas, fue Niurka la que más multas cometió y no tuvo temor en admitir que lo hizo apropósito.

Niurka señaló que semanas atrás ella y su equipo no caían en ninguna penalización y trataban de respetar las reglas para no afectar el presupuesto, mientras que la Resistencia lo hacía solo para divertirse. “Como esta semana Mane fue Capataz dije, necesito que ella sienta el coraje que sentíamos cada vez que provocaron una de esas. Ella está criticándome a mí pero se le olvidan las semanas pasadas”.

La cubana añadió que tomó el papel de Peor Peona porque Julio Camejo y Rafael Mercadante son muy propios y no hubieran sido capaces de tomar venganza, “ellos no hacen esas cosas, yo tuve que adjudicarme esa responsabilidad”.

¡Multas Históricas! En La Granja VIP los Granjeros descubren que tienen números rojos en su presupuesto semanal; así fueron las reacciones en la semana 10 (Crédito: La Granja VIP)

¿Qué dijo Manelyk González sobre todas las multas cometidas por Niurka?

Antes de su evaluación como Capataz, Manelyk González tenía claro que la actitud de Niurka afectaría su rendimiento y compartió con Adal Ramones que no quiso involucrarse en problemas con la cubana.

“No le decimos nada porque no nos queremos llenar de su nube de amargura”, dijo Mane.

Más tarde, luego de que el Tío Pepe le mencionara que su peor error como Capataz había sido no controlar a Niurka como Peona, Manelyk se defendió: “Agradezco sus observaciones, pero hay cosas que se salen de mis manos, como lo dije al principio, yo no soy mamá de nadie, yo no soy educadora de nadie”.

La reina de los realities tomó la actitud de Niurka como una venganza personal por los conflictos que han tenido en el pasado, incluso antes de ingresar a La Granja VIP. “Si la gente viene aquí sin educación, sin respeto y con envidias y traumas yo no puedo hacer nada, no soy psicóloga, solo soy una Capataz, yo ordeno algo y si no lo siguen no puedo ir por ellos de las greñas. Entonces ni modo hay que ajustarnos al presupuesto”.