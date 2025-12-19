¡Revívelos! 6 MOMENTOS ÉPICOS que marcaron la Cena del Reencuentro de La Granja VIP

Granjeros y exgranjeros participaron en una entrañable Cena del Reencuentro que estuvo marcada por varios momentos memorables que colocaron a La Granja VIP otra vez entre las principales tendencias de búsqueda... ¡revive los acontecimientos más ÉPICOS que marcaron esta dinámica!

¿Qué momentos marcaron para siempre la Cena del Reencuentro de La Granja VIP?

Si bien la fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada y hubo de todo, desde chistes hasta un recuento de lo que pasó en La Granja VIP en estas últimas semanas, estos 6 momentos quedaron para el recuerdo.

EL REENCUENTRO DE ELEAZAR GÓMEZ Y MANOLA DÍEZ

No bien empezó la convivencia entre los granjeros y exgranjeros junto con los conductores Adal Ramones y Kristal Silva , Eleazar Gómez y Manola Díez confirmaron casi de inmediato que la conexión amistosa que marcó su relación sigue vigente... ¡les dio mucho gusto verse!

"Me has alegrado el corazón y desde la pantalla te he echado toda la energía, me has hecho mucha falta, tú eres lo mejor de lo mejor", le dijo Manola a Eleazar visiblemente emocionada.

2. ¡LOS COMPADRES SE JUNTAN DE NUEVO!

Otro momento que nos sacó la lagrimita fue cuando El Paposho ("Patrón") y El Papucho (Kike Mayagoitia) se reunieron en un tierno abrazo que hizo gritar a todos de alegría; además de Kike, el Team Cacaraqueo se vio completado con el reencuentro de La Bea y Sandra Itzel.

Desde el arranque de La Granja VIP, "El Patrón" y Kike Mayagoitia lograron forjar una relación muy cercana gracias, sobre todo, a su pasión por el ejercicio... ¡cuando Kike fue eliminado su amigo sí resintió mucho su partida, y por eso esta reunión fue tan importante para ellos!

3. ¡REVIVIÓ EL SHIP ENTRE SERGIO MAYER MORI Y CAROLINA ROSS!

A Carolina Ross, la primera eliminada de La Granja VIP , literalmente le llovieron halagos por su increíble interpretación de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe; ¡de paso, sus compañeros insistieron para verla al lado de Sergio Mayer Mori en un dueto musical!

"¡Pero el domingo en la Gala que canten, estaría padrísimo!", sugirieron los emocionados asistentes a la cena... ¡a Carolina y Sergio, que por cierto se sentaron juntos, no les desagradó para nada la idea! ¿Crees que aparezcan en la Gala del domingo como cantantes?

4. UN BRINDIS EMOTIVO

La seriedad llegó a la Cena del Reencuentro de La Granja VIP cuando los conductores Kristal Silva y Adal Ramones protagonizaron un brindis en el que soltaron emotivos mensajes que nos tuvieron con la emoción a flor de piel.

"Granjeros, sólo agradecerles de verdad por hacer este proyecto tan entretenido, tan divertido, para mí ha sido retador, ha sumado como no tienen una idea, hasta me da nostalgia tener que despedirme, los voy a extrañar mucho", dijo Kristal con la voz entrecortada.

Adal Ramones, por su parte , dijo las siguientes palabras en el brindis: "Para mí fue increíble que me hayan ofrecido este formato porque yo nunca en mi vida había conducido un programa por día (…) desde el primer día conecté con Kristal, las críticas, Rey Grupero... encontré seres humanos maravillosos", fue parte de su mensaje.

Luego del brindis granjeros, exgranjeros y conductores posaron para una entrañable foto grupal para las cámaras 24/7 que de inmediato comenzó a circular en redes sociales... ¡súper tierno!

5. ¡DALE, DALE, DALE!

No todo fue cena y recuerdos en La Granja VIP: en cierta parte de la fiesta, granjeros y exgranjeros se unieron para la tradición navideña más clásica de las posadas mexicanas... ¡romper la piñata!

Por unos minutos, las celebridades revivieron su infancia, batallaron con su puntería y cantaron la tradicional canción de la piñata antes de obtener su recompensa: ¡dulces y unos peluches de vaquita cortesía de Alpura!

6. ¿Y OMAHI?

Para nadie pasó desapercibida la ausencia de Omahi en el festejo: el granjero, que se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP , no acudió al reencuentro por motivos que no fueron aclarados; sin embargo, eso no impidió que los "gymbros" sobre todo lo recordaran con mucho cariño.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: