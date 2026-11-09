La competencia en La Granja VIP 2026 comienza a entrar en una etapa cada vez más complicada y los granjeros saben que ya no pueden confiarse. Con menos participantes dentro de la hacienda, cada movimiento puede influir en el rumbo del juego, por lo que la Resistencia comenzó a concentrarse en su estrategia para evitar cualquier equivocación que pueda poner en riesgo su permanencia. Durante una conversación con los integrantes de su equipo, Manelyk dejó claro que necesitan mantenerse atentos y no perder de vista sus objetivos. La influencer reconoció que ahora más que nunca deben actuar con cuidado, pues cualquier descuido podría tener consecuencias en una competencia donde cada vez quedan menos lugares.

Manelyk pide máxima concentración a La Resistencia: saben que ya no pueden equivocarse

La integrante de La Resistencia hizo un llamado a sus compañeros para que no bajen la guardia y mantengan la atención en lo que sucede dentro de la hacienda. Manelyk entiende que, conforme avanza el reality, las oportunidades para corregir una mala decisión pueden ser cada vez más limitadas. “Nos tenemos que concentrar, un errorcito y bye”, expresó, dejando ver la importancia que tiene para ella que el equipo permanezca enfocado en esta etapa del programa.

Su comentario refleja el momento que atraviesa la competencia: con menos granjeros en juego, las estrategias necesitan ajustarse y cada decisión puede marcar una diferencia. Ya no se trata solamente de superar las actividades y responsabilidades de la hacienda, sino también de anticiparse a los movimientos de los demás participantes.

Mono Osuna La Resistencia no quiere dar un paso en falso y afinan su estrategia en La Granja VIP (La Granja VIP)

La recta final cambia las reglas del juego en La Granja VIP

La reducción del número de habitantes también modifica la dinámica entre los equipos. Las alianzas, las conversaciones y las decisiones estratégicas adquieren mayor relevancia porque cada vez hay menos participantes con quienes repartir responsabilidades o construir acuerdos.

Para La Resistencia, mantenerse unidos y evitar errores parece ser una de las prioridades. La advertencia de Manelyk demuestra que está consciente de que la competencia exige mayor atención y que un descuido podría cambiar el panorama para cualquiera de sus integrantes. Ahora queda por ver si el equipo consigue mantener esa concentración y llevar su estrategia hasta las siguientes etapas de La Granja VIP.