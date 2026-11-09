Bebeshita pierde todo por culpa de Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP: Kunno piensa que es débil y Mane lo respalda

Parece que a Bebeshita podría salirle muy caro la insistencia por ser novia de Kevyn Contreras en La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque los que creía que eran sus aliados incondicionales, ya se cansaron de que sus problemas terminen afectándolos y el primero en avisar que no soporta más esta situación, fue Kunno, quien ya estaría decidido a deslindarse de la influencer y podría terminar convenciendo a Manelyk de apoyarlo.

Estas revelaciones las hicieron durante una charla en el vestidor, cuando se reunieron Kunno, Mane y el “Mono” Osuna para hablar de las actitudes que está tomando su compañera y las repercusiones que inevitablemente les trae como equipo. Así que sin tentarse el corazón y pensando en todos los reproches que le ha hecho, Guillermo sentenció que ya es hora de que piensen a futuro, pues no está dispuesto a dejar que un romance ajeno termine saboteándolo y arruinando el trabajo que ha hecho por más de dos meses.

“Si para que haya gallinas más fuertes, toca sacar del corral a la débil, pues lo siento. Esto no es la vida real y yo no puedo permitir que algo así me doblegue. Llevamos 10 semanas resistiendo, para que ahorita todo se vaya a la verg*”, expresó contundente el tiktoker, que desde muy temprano ha preferido estar alejado de Daniela Alexis y hasta le pidió tiempo para pensar las cosas.

¿Por qué Kunno quiere sacar a Bebeshita de La Granja VIP? El conflicto que detonó su distanciamiento

Si bien el plan de Kunno no es que Bebeshita sea la próxima eliminada de La Granja VIP, sí tiene claro que quiere tomar distancia para analizar bien las cosas y piensa que es lo mejor. Esto porque a él le preocupa que las actitudes que tiene Daniela Alexis con Kevyn “Bicolor” los perjudiquen a ellos, ya que cree que la audiencia podría tomarse a mal todo lo que dice de él cuando no está escuchando.

“Todo esto nos puede costar que nos vayamos y ella bien a gusto con el otro en la paja. Tanto que dice que él (Kevyn) es el favorito del público y aun así cómo habla de él en las cámaras, eso sí afecta al grupo, yo no estoy inventando nada”, apuntó el polémico Granjero.

La Granja VIP Kunno está fastidiado por la relación de Bebeshita y "Bicolor". FOTO: ESPECIAL

Por su parte, Manelyk le pidió a Kunno que analice bien las cosas antes de precipitarse, pero sí le dio la razón en el hecho de que el romance del “Bicolor” con Bebeshita se está volviendo desgastante porque ella simplemente no quiere escuchar consejos. Mientras que Mario “Mono” Osuna, sugirió que sí hablen con ella para decirle todas las cosas que les molestan y que si ya no quiere hablarle, que lo haga pero avisándole antes para no victimizarla y que esto termine siendo bueno para ella en La Granja VIP.