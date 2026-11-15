Luis Ruelas y Kunno: este es el doloroso y verdadero motivo por el que terminaron su relación

La historia de amor entre Kunno y Luis Ruelas parecía ir por buen camino, pero detrás de los momentos románticos que compartían en redes sociales también hubo situaciones que terminaron por fracturar su relación. Ahora, durante su participación en La Granja VIP, el influencer abrió su corazón y recordó uno de los episodios más dolorosos que vivió con su expareja: las infidelidades que descubrió durante su noviazgo. Kunno contó a sus compañeros que estuvo aproximadamente cuatro años en esa relación y que comenzó a sospechar que algo no estaba bien después de encontrar una mancha extraña en su camioneta. Sin embargo, sus dudas aumentaron cuando recibió un video en el que aparecía otro hombre conduciendo su vehículo, situación que despertó sus sospechas sobre una posible traición.

La llamada de madrugada que llevó a Kunno a descubrir la presunta infidelidad de Luis Ruelas

Pero lo que recordó después fue todavía más impactante. El influencer relató que, luego de una discusión con su entonces pareja, recibió una llamada durante la madrugada porque había sufrido un accidente automovilístico y necesitaba ayuda. Kunno decidió acudir para auxiliarlo, pero al llegar se encontró con una escena que no esperaba: su expareja estaba acompañado precisamente por el joven que había aparecido en el video y de quien ya sospechaba que era su amante.

Aunque Kunno explicó que su entonces novio siempre sostuvo que aquel hombre solamente era un amigo, para él lo ocurrido representó un momento muy doloroso y terminó alimentando las sospechas que ya tenía sobre su relación.

Así, el influencer compartió una parte de su historia sentimental que había permanecido lejos de los reflectores y dejó ver que detrás de aquella ruptura hubo experiencias que marcaron su vida amorosa. Su relato también volvió a poner sobre la mesa su relación con Luis Ruelas, con quien compartió varios años y momentos de su vida pública. La confesión llamó la atención porque Kunno no solamente recordó una ruptura, sino las circunstancias que lo llevaron a perder la confianza en una persona con la que había construido una relación de varios años.