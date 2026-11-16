Llegó la Revolución a La Granja VIP; los Peones gozaran de estos grandes PRIVILEGIOS por encima de los Granjeros

En La Granja VIP las sorpresas no paran. La semana pasada los participantes tuvieron que renunciar a muchas comodidades y vivir como si se encontraran en el año 1900, ahora llegó la Revolución. Por primera vez los Peones gozarán de grandes privilegios.

A pesar de que normalmente los Peones se llevan la peor parte de La Granja, durmiendo en el granero, teniendo importantes restricciones de comida y haciendo algunas de las tareas más demandantes, todo cambiará en esta ocasión.

El granero fue transformado para esta dinámica. Los Peones ya no tendrán que dormir en pacas de paja, estas fueron reemplazadas por camas y, además, tienen acceso a botanas y bebidas que normalmente únicamente están disponibles en la suite del Capataz.

Además del cambio en el granero, una de las noticias que más emocionó a los elegidos para el peonato es que esta semana no les corresponderá la tarea de mover el molino de agua, considerada la labor más desgastante, que ahora deberá ser realizada por los Granjeros.

Otro cambio es que si bien los Granjeros podrán comer todo lo que esté disponible, los Peones recibirán mejor alimentación, incluyendo algunos gustos especiales. De hecho, de inmediato se tomaron las botellas de vino.

¿Quiénes serán los Peones de la semana 11?

Nadie sabía que la Revolución transformaría las tareas de los Peones en la semana 11 de La Granja VIP, por lo que en un inicio los elegidos se mostraron preocupados, pero ahora están emocionados por su posición.

Peones en la semana 11 La Granja VIP Peones semana 11 La Granja VIP

Los Peones que gozarán de los beneficios son:

Niurka que fue nombrada como la peor Peona, por lo que debe repetir en esa posición una semana más.

que fue nombrada como la por lo que debe repetir en esa posición una semana más. Kunno que fue elegido en la votación de los Granjeros . Es importante decir que en realidad quien había sido elegido era Rafael Mercadante, pero como fue eliminado, el influencer tomó su posición.

que fue elegido en la votación de los . Es importante decir que en realidad quien había sido elegido era Rafael Mercadante, pero como fue eliminado, el influencer tomó su posición. Manelyk González elegida por el público.

Cabe decir que a partir de esta semana únicamente tres Granjeros serán Peones, lo que implica que, salvo en esta ocasión, las tareas cada vez serán más demandantes.