Alfredo Adame le quiere abrir los ojos a la mamá de Bebeshita, “es un cínico desvergonzado”

Esta semana la Bebeshita estuvo en la Tabla de Nominados y durante la Gala de Eliminación su mamá participó como invitada en el foro, por lo que los críticos aprovecharon para preguntarle su opinión acerca del romance de su hija con Kevyn Contreras Bicolor. Alfredo Adame fue uno de los más directos y aseguró que el comediante es un cínico desvergonzado.

Sonia Trillo, mamá de Bebeshita, fue la primera en asegurar que su hija sí está enamorada porque lo ve en su cara, aunque fue honesta y señaló que no cree que sea correspondida. “Kevyn no da lo que ella da, ella lo atiende, lo apapacha y Kevyn nada más le hace cancioncitas”.

A pesar de lo anterior, la invitada siguió y afirmó que poco a poco Kevyn también se está enamorando y de inmediato los críticos la interrumpieron y le dijeron que eso no va a pasar. En ese momento, fue cuando Adame sentenció que Bicolor “es un cínico desvergonzado”. No obstante, más adelante, el crítico señaló que la Bebeshita ha estado jugando bien y su romance la ha ayudado a ganar popularidad entre el público.

Al final su mamá dijo que ella siempre ha respetado las decisiones de su hija y la va a apoyar.

Mamá de Bebeshita

Bebeshita fue la primer salvada por el público en la décima Gala de Eliminación

Otro de los momentos que causó controversia fue cuando Bebeshita fue anunciada como la primer salvada el domingo de Eliminación y, al regresar a La Granja, Kevyn no se levantó para recibirla y abrazarla.

Tras la reacción del comediante, Flor Rubio preguntó a la mamá de Bebeshita qué sentía de ver a su hija enamorada de un hombre que no le corresponde y la trata mal. Sonia respondió que ella respeta su decisión y que su hija se enamora muy fácil porque tiene un corazón muy grande, luego aceptó que en ocasiones sí se ha enojado por las actitudes de Kevyn.

Los críticos bromearon con la posibilidad de que su mamá ingresara a La Granja VIP solo para “jalarle las orejas a Bebeshita”. Incluso Ferka afirmó: “a mí me hirvió la sangre y no soy ni la prima lejana. El señor ni una mueca hizo, no intentó pararse. Me hace pensar que evidentemente las veces que la ha nominado, la ha puesto en la Tabla, es porque la quiere fuera, porque es una competencia para Kevyn”.

Más allá del romance con Bicolor, la mamá de Bebeshita se expresó feliz de que su hija fuera la primera salvada de la noche, aunque, aseguró, no le sorprendió porque “da mucho contenido, es muy divertida, tiene todo, es trabajadora, divertida, súper simpática, se lleva bien con todos”.