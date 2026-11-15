Este domingo 15 de noviembre durante la décima Gala de Eliminación se dió a conocer que Niurka, Manelyk y Kunno serán los Peones de La Granja VIP en la semana 11 de la competencia. Cada uno de ellos deberá realizar las tareas más pesadas y que requieren más esfuerzo y sacrificio dentro de la competencia.

¿Qué privilegios pierden y cuáles son las obligaciones de los Peones en La Granja VIP en la semana 11?

Durante esta onceava semana de La Granja VIP (16 al 22 de noviembre) los Peones se enfrentarán con diversos retos además de que perderán privilegios y comodidades, por ejemplo deben decirle adiós a su cama y ahora deben dormir en el Granero. Por otro lado, tienen que utilizar baños distintos, respecto a su alimentación deben limitarse a comer sólo ciertos alimentos y también tienen que bañarse al aire libre. Si por alguna razón los Peones no cumplen con sus obligaciones pueden tener sanciones como una baja en el presupuesto semanal, algo que sin dudas afecta a todos los Granjeros e incluso puede generar tensiones y fuertes peleas.

Por otro lado, los Peones tienen que despertarse antes que todos sus compañeros, a muy temprana hora y para preparar el desayuno para los demás, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Respecto a Tlacoyo, el perrito más querido de La Granja VIP, los Peones deben encargarse de que salga a hacer sus necesidades por las mañanas. Además de esto, también son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

¿Quién es el Capataz de la semana 11 de La Granja VIP?

Hasta el momento se desconoce quién será el Capataz en la onceava semana de la competencia, ya que esto se revelará durante la Gala del próximo lunes 16 de noviembre. Durante la semana 10 quién ocupó este puesto fue Manelyk, quién ocupó ese rol por primera vez. Si bien, por el momento no hay información sobre qué Granjero será Capataz en la semana 1, te recomendamos seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar las notificaciones de nuestro sitio web para estar enterado al momento de todo lo que ocurre dentro de la competencia así como de las noticias más relevantes.