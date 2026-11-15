Ganó la trivia, el reto y hasta un beso, ahora este Granjero tiene un poder que cambiará la Tabla de Nominados de la semana 11

Esta semana los Granjeros participaron en tres historias de época que divirtieron y sorprendieron a todos. Pero más allá del entretenimiento, los mejores tuvieron la oportunidad de competir por el beneficio del poder de la herradura y al final el ganador fue Julio Camejo.

Al lado de Rafael Mercadante y Manelyk González, el actor protagonizó una historia de amor en la que destacó un apasionado beso con la reina de los realities que encantó tanto al público que votaron por ellos como los mejores.

Tras dicha victoria, los tres Granjeros participaron en una dinámica de trivia con preguntas relacionadas con La Granja VIP. Quienes pasaron a la siguiente ronda fueron Rafael y Julio.

El último reto fue de habilidad y, aunque ambos sufrieron por el frío, al final fue Julio el ganador que tiene en sus manos un importante poder.

El próximo miércoles, después de la Asamblea y luego de que se abra el Huevo dorado, el actor podrá clavar a uno de los nominados en la Tabla hasta el domingo, es decir no tendrá posibilidad de salvarse.

Julio Camejo

Cuando Kristal Silva preguntó qué pensaba hacer, Julio respondió que esperará a ver qué sucede el lunes y martes cuando se decida el rumbo de la competencia y, hasta entonces, en equipo, tomará una decisión.

Cabe decir que se advirtió al Granjero que no puede compartir el poder que le dio la herradura, de lo contrario, él es el que terminará nominado.

Los tres cortometrajes de época de La Granja VIP

Antes de que Julio Camejo se coronara como el dueño de la herradura del poder, en la Gala del domingo de Eliminación se realizó el primer festival de cine de época en La Granja VIP.

Los Granjeros se dividieron en tres equipos y cada uno de ellos presentó una historia. Estos fueron los equipos y los títulos: