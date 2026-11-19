La semana 11 de La Granja VIP Segunda Temporada está llegando a su clímax. Este jueves 19 de noviembre se llevará a cabo el Juego de la Salvación, donde los nominados tendrán la posibilidad de salir de la tabla y dejar de estar en riesgo. Mario “Mono” Osuna es el único que no podrá participar de la prueba por el Poder de la Herradura que utilizó Julio Camejo sobre él.

En este contexto, los dos equipos del reality comenzaron a realizar sus estrategias para esta noche. En el caso de los Disfuncionales, bando integrado por Julio Camejo, Kevyn Contreras, Niurka y, hasta hace poco, Ivonne Montero, tienen la intención de enterrar a Kunno en la dinámica de Echar Tierra para que no pueda participar de la Salvación esta noche. Sin embargo, no todos los integrantes están de acuerdo.

Ivonne Montero va por su lado

A pesar de que en algún momento formó parte de la alianza de los Disfuncionales, Ivonne recalcó que no seguirá la estrategia del grupo. Julio, teniendo fe de que aún pueden contar con ella, le recomendó a la actriz que le eche tierra a Kunno para que la Salvación quede en manos de Kevyn Contreras o, en su defecto, de ella. No obstante, Montero tiene otro plan entre manos.

La Granja VIP Ivonne Montero ya reveló los primeros pasos de su estrategia para no ser eliminada de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

Según lo mencionado por Ivonne durante la jornada de este jueves, no seguirá la recomendación de Camejo y, por el contrario, no le tirará tierra a Kunno. La actriz mencionó que tuvo una plática con el creador de contenido y éste le aseguró que la salvaría de la tabla de nominados en caso de ganar la prueba, sabiendo que “Mono” Osuna está clavado hasta el domingo.

Además, es probable que si Ivonne consigue ganar la Salvación, intentará rescatar a Kunno de la lista definitiva de nominados el próximo viernes en La Traición. Todo está por verse esta noche durante la gala.

¿A qué hora es la Salvación de la semana 11 de La Granja VIP y dónde ver EN VIVO?

El Juego de la Salvación de la semana 11 de La Granja VIP comenzará este jueves 19 de noviembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala se podrá ver EN VIVO y GRATIS por Azteca UNO. Si prefieres seguirla desde tu celular o computadora, podrás hacerlo en el sitio oficial del reality o en la app TV Azteca En Vivo.

Antes de la prueba se llevará a cabo la dinámica de Echar Tierra, que definirá qué otro nominado se quedará sin competir junto a “Mono” Osuna. Quien gane el Juego de la Salvación saldrá de la tabla y se quedará con el poder de La Traición, con el que podrá salvar a otro granjero y nominar a alguien en su lugar este viernes 20 de noviembre.