Disfruta de la cobertura de todo lo que sucede hoy jueves 19 de noviembre en el Juego por la Salvación en la Granja VIP, sigue la transmisión en vivo para no perderte ni un detalle. — Estamos en la semana 11 del reality los Granjeros juegan con todo por asegurar su lugar dentro del programa. Este día se juega por la Salvación y uno de los 5 Granjeros en riesgo tendrá la oportunidad de salir de la Tabla de Nominados.

¿Quiénes jugarán por la Salvación hoy 19 de noviembre en La Granja VIP?

Hasta el día de hoy, son 5 los que se encuentran en riesgo de Eliminación, entre ellos; Mario “Mono” Osuna, Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor”, Ivonne Montero y Kunno; sin embargo, “Mono” no podrá participar por la Salvación, ya que el Poder de la Herradura de Julio Camejo, lo dejó clavado en la Tabla de Nominados hasta el domingo y durante la noche también conoceremos al Granjero BLOQUEADO, quien tampoco podrá jugar.