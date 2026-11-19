Disfruta de la cobertura de todo lo que sucede hoy jueves 19 de noviembre en el Juego por la Salvación en la Granja VIP, sigue la transmisión en vivo para no perderte ni un detalle. — Estamos en la semana 11 del reality los Granjeros juegan con todo por asegurar su lugar dentro del programa. Este día se juega por la Salvación y uno de los 5 Granjeros en riesgo tendrá la oportunidad de salir de la Tabla de Nominados.
¿Quiénes jugarán por la Salvación hoy 19 de noviembre en La Granja VIP?
Hasta el día de hoy, son 5 los que se encuentran en riesgo de Eliminación, entre ellos; Mario “Mono” Osuna, Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor”, Ivonne Montero y Kunno; sin embargo, “Mono” no podrá participar por la Salvación, ya que el Poder de la Herradura de Julio Camejo, lo dejó clavado en la Tabla de Nominados hasta el domingo y durante la noche también conoceremos al Granjero BLOQUEADO, quien tampoco podrá jugar.
La Granja VIP: La Salvación EN VIVO
¿Quiénes han sido Eliminados de La Granja VIP?
Hasta el momento hay 10 eliminados en el reality 24/7:
- Abigail Pak “La Coreañera”
- María Karunna
- Carlos Trejo
- Kenny Avilés
- Pascal Nadaud
- Pimpinela Escarlata
- Azalia Ojeda “La Negra”
- Pablo Montero
- Fernando Lozada
- Rafael Mercadante
¿Quiénes son los Nominados de la semana 11 en La Granja VIP?
Hasta el día de hoy hay 5 nominados.
"Mono" Osuna: Resultó Nominado por el Legado de Rafael Mercadante.
Kevyn "Bicolor": Fue Nominado el día martes tras perder el Duelo de Nominación contra Niurka.
Niurka e Ivonne: Fueron las más votadas durante La Asamblea del miércoles.
Kunno: Entró a la Tabla de Nominados por el Poder del Huevo Dorado de "La Bebeshita".