Mario “Mono” Osuna fue el primer nominado de la semana 11 de La Granja VIP Segunda Temporada y ahora tendrá que esperar hasta el domingo para saber si sigue en competencia. El ex futbolista todavía podía salir de la tabla por su cuenta cuando comenzó la semana, pero una decisión de Julio Camejo en La Asamblea le quitó esa posibilidad.

Todo comenzó el lunes 16 de noviembre, cuando Rafael Mercadante usó El Legado para mandar a Osuna a la Tabla de Nominados tras convertirse en el décimo eliminado. Dos días más tarde, el Mono volvió a quedar en el centro de la gala, esta vez por un poder que Camejo había ganado el domingo.

¿Por qué Mono Osuna no puede jugar La Salvación de La Granja VIP?

Al cierre de La Asamblea del miércoles 18 de noviembre, Julio Camejo usó la Herradura del Poder para dejar a Mono Osuna “clavado” en la Tabla de Nominados hasta el domingo 22. Con esta decisión, el ex futbolista quedó fuera del Juego de Salvación y tampoco podrá ser elegido para salir de la tabla en el Viernes de Traición.

Camejo ganó la Herradura durante la gala del domingo 15. El actor formó parte del equipo que se impuso en el festival de cortometrajes, avanzó en una trivia y venció a Rafa Mercadante en el último reto de habilidad. Ese triunfo le dio la facultad de elegir a uno de los nominados para que llegara directo a la Gala de Eliminación.

“Tu siempre estás de mal tercio” Niurka se la CANTA a Julio Camejo durante la nominación en La Granja VIP; esto se dijeron (Crédito: La Granja VIP)

¿Quiénes pueden competir en la Salvación de la semana 11?

Kevyn “Bicolor” Contreras, Niurka Marcos, Ivonne Montero y Kunno son los otros cuatro nominados. Bicolor cayó ante Niurka en el Duelo de Nominación, mientras que la propia Niurka e Ivonne recibieron la mayor cantidad de puntos en La Asamblea. Kunno se sumó a la tabla por decisión de Bebeshita, quien ganó el Huevo Dorado.

Antes del juego se llevará a cabo Echar Tierra, la dinámica que puede dejar a otro nominado sin competir. Quien gane la prueba saldrá de la tabla y obtendrá el poder de La Traición. La gala del jueves 19 de noviembre está anunciada a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO y Disney+.