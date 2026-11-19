Mario “Mono” Osuna volvió a quedar en el centro de La Granja VIP Segunda Temporada. Rafael Mercadante lo mandó a la Tabla de Nominados con El Legado y Julio Camejo usó la Herradura del Poder para dejarlo fijo hasta la gala del domingo 22 de noviembre. Mientras el ex futbolista espera la decisión del público, hay una historia detrás del nombre con el que entró al reality.

El apodo nació en Culiacán, Sinaloa, cuando Osuna jugaba futbol en una universidad de la ciudad. Se lo puso un amigo conocido como “El Che”, que tomó la idea de una página argentina de animación. En ese entonces, sus amigos lo llamaban “Mono Mario”.

¿Por qué le dicen “Mono” a Mario Osuna?

El propio Osuna contó la historia en 2021 al periodista Alberto Aceves, de Goal México, cuando se perfilaba como refuerzo del América. La referencia de “El Che” era Mono Mario, el nombre de una página argentina que compartía una serie animada en internet a principios de los años 2000.

“Pero después se olvidaron y quedó ‘Mono’ nada más”, recordó el ex futbolista. La versión corta lo acompañó en su carrera profesional y ya aparecía en las crónicas sobre sus primeros años con Dorados de Sinaloa, el club con el que debutó en 2009.

Mono Osuna Mono Osuna cuando aún jugaba para Dorados de Sinaloa (Dorados)

Tras ganar la Copa MX de 2012 con el Gran Pez, Osuna pasó a Querétaro. También jugó en Monarcas Morelia, Mazatlán y América, además de representar a la Selección Mexicana en la Copa América de Chile 2015. Años después, el público de Exatlón México lo conoció con el mismo apodo y lo vio ganar la octava temporada frente a Koke Guerrero.

¿Cómo llegó el apodo de “Mono” a La Granja VIP?

TV Azteca lo presentó como “Mono Osuna” cuando confirmó su ingreso a La Granja VIP el 6 de septiembre de 2026. Si bien es cierto que el participante nunca explicó el origen de su mote dentro del reality, la historia ya está escrita y permite conocer un poco los inicios de Mario como jugador profesional.

De esta manera, el ex futbolista llegó al reality con el apodo que arrastraba desde las canchas de Culiacán y sumó otra forma de llamarse en plena competencia. La historia de “Mono”, el nombre que sigue apareciendo en la Tabla de Nominados, empezó con un amigo que vio en aquella animación argentina una forma de rebautizarlo.