Este martes 24 de noviembre, la influencer fue elegida por el público para enfrentarse a Mario “Mono” Osuna, quien había sido seleccionado por El Capataz. Con el apoyo de Ernesto Cázares, el exfutbolista se impuso en El Duelo de Nominación, por lo que su compañera se sumó a Julio Camejo en la tabla de nominados.

En una conversación posterior, Mane explicó que lo que le preocupaba era que su nominación coincidiera precisamente con la semana en la que ya tenía miedo de abandonar la competencia. Kunno, por su parte, le recordó que la estrategia seguía siendo la misma e intentó hacerle ver que esa coincidencia no significaba que la historia tuviera que repetirse.

“No lo puedo evitar, es un miedo. Y lo tengo que decir porque tampoco me lo voy a tragar”, expresó la granjera, quien reconoció que llevaba tiempo pensando en esa posibilidad. Incluso confesó que llegó a preguntarse si ella misma había atraído esa situación.

Manelyk González asegura que La Resistencia es su prioridad en La Granja VIP

Al escuchar a su amiga, Kunno le comentó que, de haber conocido antes su preocupación, podrían haber modificado la estrategia. Sin embargo, González le explicó que no estaba dispuesta a anteponer sus temores personales a los intereses de La Resistencia.

La influencer también aclaró que decidió compartir lo que sentía con sus compañeros porque son sus amigos y porque encuentra en ellos la confianza necesaria para expresar aquello que le preocupa. “La estrategia para mí es primero, La Resistencia es primero, pero es algo que me retumba en la cabeza”, aseguró Mane.

Aunque actualmente se encuentra en riesgo de eliminación, Manelyk todavía tiene posibilidades de salir de la tabla de nominados. Durante La Salvación del jueves, los granjeros nominados tendrán una nueva oportunidad de asegurar su permanencia, siempre y cuando no sean bloqueados previamente en la dinámica de echar tierra.