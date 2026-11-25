“¿Y qué importa que diga la gente?” Así comenzó la dedicatoria que recibió Niurka Marcos por su cumpleaños en La Granja VIP. Los encargados de cantarle fueron Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo.

“Te pondremos una P en la frente, tus amigos disparejos”, cantaron Bicolor y Camejo. Con esa frase, los dos granjeros firmaron la dedicatoria que acompañó el cumpleaños de Niurka durante su participación en la segunda temporada del reality.

¿Cuántos años cumple Niurka Marcos y de qué signo es?

Niurka Marcos Calle cumple 59 años este 25 de noviembre. La actriz, cantante y bailarina nació el 25 de noviembre de 1967 en La Habana, Cuba. Por su fecha de nacimiento, su signo zodiacal es Sagitario.

Este año celebró en La Granja VIP, en plena semana de los Siete Pecados Capitales. Durante el festejo, exclamó que justo le había tocado cumplir años en una semana tan complicada.

De Cuba a México: así comenzó la carrera de Niurka Marcos

La trayectoria de la granjera comenzó en las artes escénicas. Niurka estudió cuatro años en la Escuela Nacional Circense de Cuba, donde se formó en disciplinas como ballet, acrobacia y trapecio. Después de trabajar en un circo, se presentó como bailarina en el cabaret Tropicana de La Habana.

Cuando se mudó a México, se estableció en Mérida, Yucatán, donde continuó su carrera como bailarina y vedette en centros nocturnos. También se presentó en carnavales y otros eventos públicos del sureste del país. Más adelante, su trabajo frente al público la llevó a la televisión local. En Grupo SIPSE tuvo la oportunidad de conducir programas en Mérida y Cancún, antes de comenzar su etapa como actriz de telenovelas.

La vedette también es madre de Kiko, Romina y Emilio. En La Granja VIP ha hablado sobre su familia y ha recordado a su mamá, Celeste Calle. En una conversación dentro del reality, relató que la forma en que su madre la educó influyó en su carácter. Según contó, de ella aprendió a ser independiente y a defender a las personas que quiere.