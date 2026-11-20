Este viernes 20 de noviembre se llevará a cabo La Traición de la semana 11 de La Granja VIP. El poder quedó en manos de Ivonne Montero, quien consiguió ganar La Salvación el día de ayer y ahora tendrá la posibilidad de mover la tabla de nominados. En este contexto, el Equipo Resistencia teme de la decisión que podría tomar la actriz, ya que uno de sus aliados corre riesgo de ser eliminado.

Mario “Mono” Osuna y Manelyk González debatieron esta posibilidad. Ivonne tendrá que elegir entre Niurka, Kevyn Contreras y Kunno para quitar a uno de ellos de la tabla de nominados y, en su lugar, deberá poner en riesgo ya sea a la propia Mane o Bebeshita. Esta última posibilidad es la que mantiene intranquilos a los miembros de la Resistencia. ¿Por qué?

La Resistencia teme que Bebeshita sea traicionada en el viernes de Traición

Durante la tarde del viernes, ambos Granjeros discutieron sobre la situación actual de Bebeshita. Tanto “Mono” como Manelyk pusieron en duda la continuidad de la creadora de contenido si logra pisar la tabla de nominados esta noche. Esto se debe a la relación amorosa que tiene con Kevyn y que ha reinado por irregularidades hasta el momento.

“¿Tú crees que si se va a la tabla (Bebeshita), se libre?”, comenzó diciendo Mane, a lo que Osuna contestó: “No sé”. Posteriormente, el ex futbolista le consultó a su compañera su parecer, pero tampoco supo qué responder. Ambos llegaron a la conclusión de que la tabla está confusa, pero que el público podría no estar al lado de la Bebeshita en caso de que sea traicionada por Ivonne.

Mono Osuna "Mono" Osuna debate con Manelyk qué pasará con Bebeshita (La Granja VIP)

Mane cree que “Mono” Osuna se salvará

El caso de Osuna es especial. El ex futbolista se mantiene en la tabla de nominados, pero no pudo participar de La Salvación ni tampoco puede ser salvado por Ivonne, ya que está clavado hasta el domingo. Esto se debe a que Julio Camejo utilizó el Poder de la Herradura para dejar a “Mono” en riesgo hasta la próxima Gala de Eliminación.

De todos modos, Manelyk cree que su amigo contará con el respaldo del público necesario para poder regresar a La Granja VIP. “Yo siento que tú sin pedos la libras”, afirmó la creadora de contenido, y luego justificó su respuesta: “Eres una parte muy importante en la fortaleza para que nosotros estemos unidos”, sentenció.