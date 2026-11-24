El Duelo de Nominación de hoy, 24 de noviembre se encargó de posicionar a uno de los Granjeros en la Tabla de Nominados, poniéndolo en riesgo de eliminación en la semana 12. Después de un intenso encuentro en el circuito de La Granja VIP, Mario “Mono” Osuna logró la victoria, mientras que Manelyk (obtuvo el apoyo de Sol) se convierte en el segundo nominado, acompañando a Julio Camejo en la temida placa.

Aunque por hoy Mario “Mono” Osuna con la ayuda de Ernesto se logró salvar de la eliminación, eso no implica que no pueda ser nominado nuevamente, todo puede cambiar en el Miércoles de La Asamblea y en el Viernes de La Traición, donde los Granjeros que se creían salvados podrían estar en riesgo en cualquier instante.

¿Qué Granjero tiene inmunidad?

A diferencia de los demás Granjeros que en cualquier momento podrían ser posicionados en la Tabla de Nominados, Kunno es el único que en la semana 12 tiene inmunidad total, debido a que es el actual Capataz de La Granja VIP; sin embargo, él es el encargado de escoger al Granjero que se va al Duelo de Nominación, mientras que el otro lo escoge el público.

Además de la inmunidad, claramente tiene poder sobre la habitación de lujo, una tina exclusiva, comida especial y es el encargado de hacer uso sobre el presupuesto semanal, escogiendo qué se compra en la comida de los Granjeros.

¿Quiénes siguen en La Granja VIP?

En la semana 12 ya quedan menos de 10 Granjeros, quienes ahora se juegan el todo por todo en La Granja VIP, ellos siguen en el reality:

Ivonne Montero

Julio Camejo

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Kunno

Manelyk

Mario “Mono” Osuna

Aunque a ellos se les unieron 4 Atletas de Exatlón México, quienes ya han participado en algunas dinámicas, no se encuentran participando por el Premio y el trofeo, además de que su estadía en el reality será solamente de una semana.