Las nuevas comodidades en el área de peones de La Granja VIP están cambiando las preferencias de algunos participantes, quienes ahora reconocen que descansar en ese espacio puede resultar mucho más agradable. Uno de ellos es Julio, quien comentó que actualmente prefiere dormir con los peones por las ventajas que encuentra en ese lugar. Sin embargo, su opinión provocó una divertida reacción de Manelyk, quien no dejó pasar la oportunidad para hacer una observación sobre sus compañeros. La influencer hizo notar que, después de los cambios en las condiciones de los peones, parece que cada vez más personas encuentran atractivo pasar tiempo en ese espacio. Su comentario dejó ver que las comodidades que antes eran exclusivas de quienes tenían ese rol ahora están despertando el interés de los demás granjeros.

Manelyk nota que las comodidades de los Peones ya tienen admiradores

Durante la conversación, Julio Camejo explicó que prefiere dormir en el área de peones porque ahora cuentan con camas más cómodas. Además, destacó que en ese espacio apagan las luces más temprano y hay menos ruido, condiciones que le permiten descansar mejor. Ante esta explicación, Manelyk reaccionó con un comentario que resumió lo que estaba observando entre sus compañeros: «Ahora todo mundo quiere estar allá». Con esta frase, la influencer hizo referencia a que las ventajas que tienen actualmente los peones parecen estar convirtiéndose en una tentación para quienes duermen en otras áreas de la casa.

Julio Camejo Manelyk se BURLA de la nueva preferencia de los Granjeros: “Ahora todo mundo quiere estar allá” (La Granja VIP)

La situación resulta llamativa porque, durante buena parte de la competencia, ser peón representaba una posición con menos privilegios y mayores dificultades dentro de la convivencia. Sin embargo, las recientes condiciones cambiaron un poco esa percepción. Ahora, tener una cama cómoda, menos ruido y un horario más temprano para apagar las luces son ventajas que algunos participantes comienzan a valorar. El comentario de Manelyk también dejó un momento divertido sobre cómo pueden cambiar las preferencias dentro de la competencia cuando las condiciones de descanso mejoran.