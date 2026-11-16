La relación entre Bebeshita y Kevyn Bicolor podría estar atravesando un momento complicado dentro de La Granja VIP. Aunque en distintos momentos han demostrado tener cercanía y complicidad, la influencer parece haber perdido parte de la confianza que tenía en él, especialmente cuando se trata de recibir su apoyo en las decisiones importantes del juego. Durante una conversación con Manelyk y El Mono, Bebeshita compartió que ya no está tan segura de que Kevyn esté dispuesto a ayudarla si vuelve a enfrentarse a una nominación. Sus palabras dejaron ver que algo cambió en la manera en que percibe a su compañero y que ya no quiere hacerse ilusiones sobre lo que él podría hacer por ella.

La Bebeshita ya no está segura de contar con Kevyn Contreras

La influencer expresó ante sus compañeros que, si vuelve a quedar nominada, no cree que Kevyn haga algo para salvarla. Esta posibilidad parece haber cambiado sus expectativas, pues anteriormente podía considerar que él sería una de las personas con las que contaría dentro de la competencia. Sin embargo, ahora Bebeshita dejó claro que ya no confía de la misma manera en sus decisiones. Al compartir esta reflexión con Manelyk y El Mono, mostró que prefiere no dar por hecho que recibirá su respaldo cuando más lo necesite.

Bebeshita y Manelyk ¿Ya no espera nada de él? Bebeshita SORPRENDE al hablar de Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP (La Granja VIP)

La conversación también dejó abierta la incógnita sobre lo que podría pasar entre ambos si vuelven a encontrarse en una situación donde sus intereses dentro del juego sean distintos. Por ahora, Bebeshita parece estar cambiando su manera de relacionarse con Kevyn y de medir el apoyo que puede esperar de él. En una etapa de la competencia en la que cada decisión puede ser determinante, esta pérdida de confianza podría modificar las alianzas y la forma en que ambos enfrentan las siguientes nominaciones.