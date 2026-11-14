En La Granja VIP, Manelyk y Julio Camejo tuvieron una conversación sobre lo que acostumbran hacer cuando tienen un día libre y no tienen ninguna obligación pendiente. Sin embargo, sus respuestas dejaron ver que sus personalidades son bastante diferentes, especialmente cuando se trata de descansar y desconectarse de la rutina. Mientras algunos disfrutan aprovechar cada minuto para mantenerse ocupados, otros prefieren olvidarse de cualquier responsabilidad y dedicar el día entero a descansar. Y Manelyk dejó claro que pertenece al segundo grupo.

Manelyk tiene el plan perfecto para un día sin obligaciones

Durante la plática, Manelyk contó que ella sí puede pasar un día completo sin hacer absolutamente nada. Para la influencer, no hay problema en quedarse acostada durante horas, ponerse a ver una serie y olvidarse de salir o realizar alguna actividad.

De hecho, explicó que su plan ideal incluye pedir algo de delivery para comer y continuar disfrutando de su descanso sin tener que levantarse más de lo necesario. Es decir, puede pasar todo el día en casa, cómoda y entretenida, sin sentir la necesidad de mantenerse ocupada. Su respuesta dejó ver que para ella descansar también significa desconectarse por completo de las actividades cotidianas y no tener que cumplir con ningún pendiente.

Julio Camejo Manelyk y Julio Camejo descubren que no son tan COMPATIBLES como pensaban en La Granja VIP por este motivo

Julio Camejo tiene otra forma de disfrutar sus días libres

Por su parte, Julio mostró una perspectiva bastante diferente. A diferencia de Manelyk, él explicó que necesita mantenerse activo y que no es de las personas que pueden pasar todo el día sin hacer nada. Aunque reconoció que también se permite tener pausas y momentos para descansar, dejó claro que prefiere combinar esos ratos de tranquilidad con otras actividades.

Así, la conversación permitió conocer un poco más de ambos fuera de las dinámicas y responsabilidades de La Granja VIP. Mientras Manelyk disfruta de un día de series, comida a domicilio y cero movimiento, Julio prefiere mantenerse en actividad, aunque sin olvidarse de tomarse sus respectivos descansos. Al final, parece que estos dos tienen ideas muy distintas cuando se trata de disfrutar de un día libre. ¡Hasta para echar la flojera tienen personalidades opuestas!