La Eliminación de este domingo 15 de noviembre mantiene la incertidumbre entre los habitantes de La Granja VIP, pero Rafa Mercadante parece estar preparándose para cualquier escenario. El conductor y participante compartió una reflexión con sus compañeros que llamó la atención, pues dejó entrever que contempla la posibilidad de abandonar la competencia. Durante la conversación, Rafa expresó que, suceda lo que suceda en la eliminación, tiene ganas de reencontrarse con sus compañeros fuera del reality para seguir compartiendo momentos juntos. Sus palabras tuvieron un tono particular, pues no descartó que su aventura dentro del programa esté cerca de terminar.

Rafa Mercadante ya piensa en lo que hará después de La Granja VIP

Consciente de que este domingo podría cambiar el rumbo de su participación, Rafa dejó ver que está preparado para aceptar el resultado de la votación. En lugar de concentrarse únicamente en lo que podría ocurrir durante la gala, compartió que espera volver a encontrarse con sus compañeros una vez que todos estén fuera del reality.

“Los veo afuera para echar desmadre suceda lo que suceda”, expresó Mercadante, dejando clara su intención de mantener la convivencia más allá de la competencia. La frase no pasó desapercibida, especialmente porque refleja que el conductor ya contempla la posibilidad de despedirse de la granja. Sin embargo, esto no significa que haya confirmado su salida ni que conozca el resultado de la eliminación.

Rafa, Kevyn y Niurka Rafa Mercadante lanza mensaje que suena a despedida: ¿se ve fuera de La Granja VIP?

¿Rafa Mercadante será el próximo eliminado?

La expectativa crece rumbo a la gala de este domingo, en la que se conocerá quién tendrá que abandonar definitivamente La Granja VIP. Mientras tanto, las palabras de Rafa alimentan las dudas sobre cómo vive sus últimos momentos dentro del programa.

Aunque parece estar mentalizado para cualquier desenlace, todavía queda por descubrir si continuará en la competencia o si llegará el momento de reencontrarse con sus compañeros desde el exterior. Por ahora, Rafa mantiene la mirada puesta en lo que viene y deja una frase que podría cobrar un significado especial después de la eliminación.