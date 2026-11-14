La vida sentimental de Julio Camejo volvió a llamar la atención por sus acercamientos con Manelyk González dentro de La Granja VIP. Sin embargo, antes de compartir estos momentos con la creadora de contenido, el actor cubano tuvo otras relaciones, entre ellas la que mantuvo con Isabela Gutman, madre de sus dos hijos.

Aunque su historia con la bailarina brasileña es una de las más conocidas, también existe un noviazgo documentado con la actriz Karyme Lozano. Incluso, en una entrevista de archivo, el propio Camejo habló sobre cuántas novias había tenido hasta aquella etapa de su vida.

¿Cuántas parejas ha tenido Julio Camejo?

No existe una cifra pública actualizada que permita establecer cuántas parejas ha tenido Julio Camejo a lo largo de su vida. Lo que sí está documentado es que mantuvo una relación con Karyme Lozano y posteriormente formó una familia con Isabela Gutman.

En una entrevista de archivo con El Siglo de Torreón, el actor reconoció que hasta ese momento había tenido tres novias, entre ellas Karyme. Sin embargo, ese recuento corresponde a una etapa anterior a su relación con Isabela, por lo que no representa el total actual de sus parejas.

Karyme Lozano fue novia de Julio Camejo

Antes de su historia con Gutman, Camejo mantuvo un noviazgo con Karyme Lozano, actriz mexicana. Además de aparecer mencionada en la entrevista del cubano, otra publicación de El Siglo de Torreón, de 2006, recordó que ambos habían sido pareja.

Karyme Lozano Karyme Lozano fue novia de Julio Camejo (Instagram)

Si bien la relación está documentada, la información no permite establecer con precisión cuánto tiempo estuvieron juntos ni cuáles fueron los motivos de su separación.

¿Quién es Isabela Gutman, expareja de Julio Camejo?

Isabela Gutman es una bailarina y coreógrafa brasileña a la que Julio conoció en 2010 mientras trabajaban en una obra de teatro. De acuerdo con la presentación de ambos en Inseparables, el actor le regaló una rosa durante el estreno y posteriormente comenzó su historia de amor.

La pareja tuvo dos hijos, Sofía y Gael, y participó en Inseparables en 2022. Su relación atravesó dificultades: según aquella reseña, acudieron a terapia cuando contemplaban separarse y decidieron darse otra oportunidad después del terremoto de 2017.

Tiempo después, durante su participación en Survivor México, Camejo anunció su separación. El actor explicó que Isabela había tomado la decisión de seguir caminos diferentes después de más de 15 años juntos. En esa declaración no detalló las causas de la ruptura.

isabela gutman.jpg (Instagram:soyjuliocamejo isabelagutman)

¿Julio Camejo y Manelyk son pareja en La Granja VIP?

Los acercamientos entre Julio y Manelyk han provocado comentarios de sus compañeros. Ambos compartieron un beso durante un juego de verdad o reto y volvieron a mostrarse cercanos en la fiesta del viernes 13 de noviembre.

Sin embargo, esos momentos no confirman un noviazgo. Camejo reconoció que había miradas entre ambos, aunque rechazó que sus compañeros dieran por hecha una historia amorosa. Por ahora, su vínculo dentro de La Granja VIP sigue despertando curiosidad.