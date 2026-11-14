Una propuesta de Kevyn terminó provocando una respuesta muy clara por parte de Bebeshita, quien dejó ver que no está dispuesta a participar en una competencia para ganarse el cariño de alguien. Durante una conversación en La Granja VIP, el granjero planteó una dinámica en la que Carolina Ross y Bebeshita tendrían que enfrentarse en un concurso y quien resultara ganadora se quedaría con él. La idea parecía una manera divertida de ponerle emoción a la situación, pero Bebeshita no tardó en expresar su postura. La participante dejó claro que no tiene interés en disputarse a un hombre con otra mujer y que, si alguien realmente quiere estar con ella, no tendría por qué ponerla en una competencia.

La Bebeshita se NIEGA a competir por el amor de Kevyn Contreras

Ante la propuesta, Bebeshita fue contundente al explicar que no piensa entrar en ese tipo de juegos. La Granjera señaló que una mujer no debería tener que demostrar que merece estar con alguien enfrentándose a otra persona, pues considera que el interés debe ser genuino y no depender del resultado de un concurso. Su respuesta dejó clara su manera de ver las relaciones: quien quiera estar con ella debe elegirla por voluntad propia, sin necesidad de ponerla a competir. Además, hizo énfasis en que no está dispuesta a disputarse la atención de un hombre, una postura que expresó sin rodeos.

La Bebeshita ¡Que se quede con quien quiera! La Bebeshita rechaza COMPETIR por el amor de Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP (La Granja VIP)

Kevyn “Bicolor” recibe una respuesta que NO esperaba

Por su parte, Kevyn había planteado la posibilidad de que ambas mujeres participaran en una dinámica para definir quién se quedaría con él. Sin embargo, Bebeshita no mostró interés en aceptar el reto y prefirió dejar claro que no necesita ganar ningún concurso para demostrar su valor.

La conversación dejó un momento llamativo dentro de la convivencia, especialmente por la diferencia entre la propuesta de Kevyn y la postura de Bebeshita. Mientras él imaginaba una competencia entre ambas, ella dejó claro que no está dispuesta a jugar bajo esas condiciones. Así, la Granjera marcó su posición y lanzó un mensaje que no pasó desapercibido: si alguien quiere estar con ella, no tendrá que ponerla a competir por su atención.