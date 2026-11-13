¿Meseras en patines y tacones? Estas Granjeras reviven sus días más PESADOS en La Granja VIP

Antes de alcanzar la popularidad que hoy tienen en el mundo del entretenimiento, Bebeshita y Manelyk tuvieron que desempeñar otros trabajos. Durante una conversación en La Granja VIP, ambas recordaron una de sus primeras experiencias laborales: trabajar como meseras, una actividad que les dejó anécdotas muy particulares y que, según compartieron, no era tan sencilla como podría parecer. La charla surgió cuando hablaron sobre sus empleos anteriores y Bebeshita contó que ser mesera ha sido el trabajo más difícil que ha tenido. Manelyk coincidió con ella y reconoció que se trata de una actividad sumamente desgastante, especialmente por todo el esfuerzo físico que implica atender a los clientes durante varias horas.

La Bebeshita trabajaba en patines y Manelyk atendía mesas con tacones de aguja

Uno de los detalles que más llamó la atención de la conversación fue la manera en que ambas realizaban este trabajo. Bebeshita contó que, durante su etapa como mesera, tenía que desplazarse en patines, una dinámica que seguramente requería habilidad y rapidez para cumplir con sus responsabilidades.

Sin embargo, Manelyk también sorprendió al compartir que había tenido una experiencia similar, aunque con una particularidad bastante diferente: ella trabajaba utilizando tacones de aguja muy altos. La influencer recordó esta etapa y estuvo de acuerdo con Bebeshita en que ser mesera representa un esfuerzo considerable. La anécdota permitió conocer una faceta distinta de ambas figuras, quienes dejaron por un momento las estrategias y las diferencias dentro de la competencia para compartir recuerdos de sus vidas antes de la televisión.

Además, su conversación mostró que, aunque sus experiencias fueron distintas, las dos conocen las exigencias de un empleo que requiere permanecer en movimiento, atender personas y mantener el ritmo durante toda la jornada. Así, entre patines y tacones de aguja, Bebeshita y Manelyk encontraron una coincidencia inesperada en sus historias laborales.