“Mono” Osuna ganó como el “Más Gallito” y su beneficio lo hizo romper en llanto; el Gallo le hizo un sueño realidad

Mario Mono Osuna ha destacado en La Granja VIP por sus habilidades y espíritu competitivo. De hecho, el resto de sus compañeros lo ven como un rival fuerte a vencer. Pero el exfutbolista también ha sido duro durante el cara cara, tanto que fue votado por el público como el “Más Gallito” de la semana y este domingo de Eliminación recibió su recompensa.

Hace unas semanas Mono abrió su corazón y compartió que cuando sus papás se separaron él se sintió abandonado, por lo que su premio fue una vista de sus padres, un deseo que el Granjero tenía.

En cuanto vieron al exfutbolista sus padres se levantaron a abrazarlo, le dijeron que lo aman y están orgullosos de él. “Aquí estamos unidos para ti”, señaló su mamá.

Mono confesó que ya le pesan las semanas, pero que se sentía feliz de estar los tres juntos y les agradeció por ello. “Pase lo que pase yo los amo, esta experiencia me ha abierto los ojos”.

Cabe decir que esta fue la segunda ocasión en que el Granjero fue nombrado como el “Más Gallito”. La primera vez como recompensa recibió la visita de sus dos hijos.

Mono Osuna

Por esto Mono Osuna ganó como el “Más Gallito” de la semana

Cada miércoles de Asamblea los Granjeros saben que deben ser directos al nominar si quieren ganar un beneficio especial. En esta ocasión Mono se enfrentó a Julio Camejo de quien se burló, lo llamó taquero, panadero, albañil, caballerango, productor, cantante y cómico.

Las razones que dio el ex futbolista para nominar a Camejo es que, dijo, hizo menos su carrera como deportista al señalar que él había hecho mucho más que patear un balón. Mono le recordó al actor que su hijo quiere ser un profesional y le advirtió que se dará cuenta de lo difícil que es.

Osuna añadió que ganó el primer reality en el que participó, quedó en segundo lugar en el siguiente y ahora compite cara a cara con personajes de gran trayectoria como Julio.