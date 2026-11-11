Es oficial, este miércoles durante La Asamblea de La Granja VIP se definió quién ganó el Huevo Dorado de la Semana 10. En esta ocasión el Granjero ganador fue Mario “Mono” Osuna, quién tiene como beneficio de posicionar a otro Granjero a la Tabla de Nominados, agregando a Rafael Mercadante. Por ahora, cada una de las decisiones que se tomen a partir de este momento son sumamente importantes y definirán el destino de cada Granjero, quién deberá hacer movimientos y estrategias precisas para seguir siendo parte de la competencia y ganarse el apoyo del público.

¿Cuántos integrantes quedan de cada equipo de La Granja VIP?

Hasta el momento quedan 9 Granjeros en La Granja VIP: Manelyk Gonzalez, Kunno, Mario “Mono” Osuna, Daniela Alexis “La Bebeshita”; quienes son parte de “La Resistencia” y Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Ivonne Montero,, Kunno, Niurka y Rafa Mercadante, quiénes integran “Los Disfuncionales”. Es importante aclarar a qué equipo pertenece cada equipo ya que quien gana el Huevo Dorado en la semana de La Granja VIP, dependiendo el beneficio que obtiene, suele apoyar y dar ventaja a Granjeros que son parte de su equipo.

¿Qué significa el Huevo Dorado en La Granja VIP?

Ganar el Huevo Dorado en La Granja VIP implica un gran beneficio durante la semana en la competencia, uno que va cambiando y no siempre es el mismo, sin embargo si la persona que lo gana lo usa de forma estratégica, puede cambiar el rumbo de los demás Granjeros y por ende de la competencia. Por ejemplo, semana pasada quien ganó el Huevo Dorado fue Kevyn Contreras “Bicolor”, quien tuvo la oportunidad de sacar a Fernando Lozada de la Tabla de Nominados y meter a Natalia Alcocer, algo que en definitiva cambia los planes de cada equipo, sin previo aviso y beneficia a ciertos Granjeros.

Otro ejemplo fue cuando en la semana 4 de la competencia, Manelyk lo obtuvo, la Granjera tuvo la oportunidad de hacer que un nominado de la semana quedara sin el derecho de participar en la Salvación, en esa ocasión eligió a Carlos Trejo. Otro ejemplo fue cuando Fernando Lozada ganó el Huevo Dorado en la semana 7, en dónde pudo mandar a un Granjero a la Tabla de Nominación. Durante la Gala eligió a “Mono” Osuna.

Es importante aclarar que el Huevo Dorado se gana mediante una prueba, la cual consiste en un circuito que pone a prueba las destrezas físicas y mentales de los Granjeros, el juego se hace en equipo y también de forma individual.