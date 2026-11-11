¡Los votos son indispensables! Se abren las votaciones para que puedas escoger a los Granjeros Nominados en la semana 10, logrando salvarlos y ayudarlos a que obtengan la permanencia en La Granja VIP. Para que puedas ayudarlos, puedes intentar con dos técnicas distintas:

Entrando aquí , te llevará al portal oficial de votos en Azteca UNO, selecciona a quién quieres dejar tu votos y da clic a “Enviar Votos”.

, te llevará al portal oficial de votos en Azteca UNO, selecciona a quién quieres dejar tu votos y da clic a “Enviar Votos”. Si ya tienes la app de TV Azteca en Vivo, solamente ingresa a la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!“, igualmente te llevará al portal oficial para que escojas a tus preferidos.

¿Cómo se ha definido cada nominado?

Día con día los nominados de La Granja VIP se definen en las diversas dinámicas que se hacen dentro del reality:

Lunes: Con El Legado del eliminado del domingo se encarga de posicionar a uno de los Granjeros en la tabla.

Martes: Dos Granjeros (uno seleccionado por el público y el otro por el Capataz) se enfrentan al Duelo de Nominación, el perdedor se posiciona en la Tabla.

Miércoles: En La Asamblea quien tenga más votos de los Granjeros.

Jueves: Los Granjeros se enfrentan al Juego de Salvación, los que no logren superar la prueba se quedan en la Tabla.

Viernes: En La Traición, un Granjero es salvado de la placa, pero en su lugar meten a un Granjero a la Tabla, puede ser uno o varios, todo dependerá del pico de “Copetes”, lo que podría cambiar la estrategia de la semana 10.

¿Qué Granjero falta de llegar a la eliminación?

Los Granjeros no desean formar parte de la lista de nominados, mucho menos tener que llegar a La Gala del domingo, día en el que se define quién de ellos deberá salir definitivamente del reality.

De los 9 Granjeros que quedan dentro del reality, todos ellos han tenido que experimentar la Gala del domingo. Sin embargo, varios de ellos lo han vivido en repetidas ocasiones, pero Daniela “Bebeshita” solamente lo ha presenciado una sola vez dentro de La Granja VIP.