Aunque se habló de estrategias y alianzas, ahora que solo quedan ocho Granjeros las dinámicas suelen traer sorpresas. Este jueves de Salvación había mucha especulación, pero al final el enterrado fue Kevyn Contreras Bicolor.
El comediante no pudo participar en el reto para salir de la Tabla de Nominados y algunos le dejaron ver que lo eligieron por culpa de Julio Camejo.
Como Capataz, el cubano cuenta con inmunidad y a lo largo de los días insistió en diversas estrategias para trata de salvar a su amigo, pero no funcionó.
Este 19 de noviembre, así votaron cada uno de los Granjeros en el jueves de Salvación
Ahora que los equipos se dividieron, la estrategia a seguir en la dinámica de echar tierra no estaba clara, pero un Granjero quedó claramente enterrado. Así fueron los votos:
- Kunno echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que era una estrategia, pero que no tiene nada en su contra.
- Kevyn Contreras Bicolor echó tierra a Kunno. Le dijo que era por estrategia y que su guerra aún no comienza.
- Ivonne Montero le echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que desde que ingresó al reality nunca se ha tomado la competencia en serio y ella sí está muy comprometida.
- Niurka echó tierra a Ivonne Montero. Aunque han tenido fuertes enfrentamientos, en esta ocasión solo le dijo que era por estrategia, con la intención de que no pudiera jugar para que no le ganara.
- Mario “Mono” Osuna echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que él mencionó muchas veces que se quería ir y que solo quería ayudarlo.
- Bebeshita echó tierra a Kevyn Contreras Bicolor. Le dijo que se la debía.
- Manelyk González echó tierra a Kevyn Bicolor. Le dijo que son personas muy diferentes, pero que tienen en común una personalidad muy fuerte que impacta con una energía bonita y divertida, pero que hay quien se aprovecha de eso y se le pegan como sanguijuelas.
- Julio Camejo echó tierra a Ivonne Montero. No dio explicación, únicamente le dijo “que lástima”.