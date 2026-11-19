Aunque se habló de estrategias y alianzas, ahora que solo quedan ocho Granjeros las dinámicas suelen traer sorpresas. Este jueves de Salvación había mucha especulación, pero al final el enterrado fue Kevyn Contreras Bicolor.

El comediante no pudo participar en el reto para salir de la Tabla de Nominados y algunos le dejaron ver que lo eligieron por culpa de Julio Camejo.

Como Capataz, el cubano cuenta con inmunidad y a lo largo de los días insistió en diversas estrategias para trata de salvar a su amigo, pero no funcionó.

Kevyn Bicolor

Este 19 de noviembre, así votaron cada uno de los Granjeros en el jueves de Salvación

Ahora que los equipos se dividieron, la estrategia a seguir en la dinámica de echar tierra no estaba clara, pero un Granjero quedó claramente enterrado. Así fueron los votos: