La semana 11 de La Granja VIP sigue sorprendiendo al registrar cambios inesperados antes de conocer al próximo eliminado ya que durante la Gala de esta noche los Granjeros determinaron que Kevyn “Bicolor” Contreras sería quien quedará fuera del Juego de Salvación al bloquearle su participación durante la dinámica de echar tierra.

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Durante la transmisión de este jueves 19 de noviembre, Kunno, Ivonne Montero, Mario “Mono” Osuna, Niurka y Kevyn “Bicolor” tuvieron que escuchar los argumentos de sus compañeros del por qué no querían que tuvieran la oportunidad de salir de la Tabla de Nominados. Sin embargo, tras varios enfrentamientos se determinó que Kevyn “Bicolor” Contreras fuera el bloqueado y su permanencia esté en las manos del público a través de su voto.

El Juego de la Salvación es una de las dinámicas clave para definir quién consigue librarse de la nominación y quién tendrá que enfrentar directamente las votaciones del público, así como obtener el poder de la Traición.

¿Qué es el Juego de Salvación y por qué es importante?

El Juego de Salvación es una de las dinámicas más importantes de La Granja VIP, pues permite que un Granjero nominado tenga la oportunidad de abandonar temporalmente la Tabla de Nominación y evitar estar en riesgo de eliminación.

Quien consigue ganar obtiene la salvación, mientras que los demás nominados continúan dependiendo del voto del público para no decir adiós en la Gala de Eliminación.

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