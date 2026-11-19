Kevyn Contreras está nominado en La Granja VIP para la semana 11 por culpa de Julio Camejo, quien lo mandó al Duelo con Niurka. Al respecto de esta inesperada elección, el actor aseguró que los responsables eran los Peones, pues en una dinámica se pusieron de acuerdo para ponerlo en riesgo y él no tuvo forma de decir que no. Sin embargo, Manelyk ya empezó a sospechar que todo lo que pasó sí estuvo planeado, pero solo quería encontrar culpables para salir bien librado.

Y es que de acuerdo con lo que dijo la llamada “reina de los realities”, no es la primera vez que cacha que Julio dice mentiras y luego trata de hacerlas pasar como simples errores. Por lo que en esta ocasión habría intentado hacer lo mismo para no ser señalado como traidor por nominar al “Bicolor”, que dice ver como uno de sus mejores amigos en la competencia.

“Ese hombre se echa una sarta de mentiras. Primero decía que nosotros habíamos puesto a Kevyn y que qué buena estrategia. Hasta que le dijimos que no tomamos la decisión, que la decisión al final fue suya y se aferró hasta el final a decir que era mentira. Y como ya no le quedó de otra, porque las mentiras tienen fecha de caducidad, tuvo que aceptarlo y decir que no sabía. Pero cómo no iba a saber si se lo repitieron muchas veces, solo no quería aceptarlo”, sentenció Mane sobre la teoría de que Julio Camejo sí nominó a Kevyn de forma intencional en La Granja VIP.

¿Por qué Julio Camejo nominó a Kevyn Contreras? El supuesto error que causó polémica en La Granja VIP

Aunque Julio Camejo es el Capataz de la semana 11, tuvo que escuchar las opiniones de cada Peón respecto a quién querían en el Duelo de Nominación. De esta manera, Mane, Kunno y Niurka votaron por el “Bicolor” y se salieron con la suya, pues sí quedó en la tabla.

Y cuando llegó el momento de dar sus razones, el cubano aseguró que esa nunca fue su intención, pues lo último que quería era perjudicar el juego de Kevyn Contreras en La Granja VIP, sino que lo eligió porque no había más alternativas que complacer a los Peones. Después, mencionó que todo se trató de un error suyo, porque supuestamente no entendió bien las indicaciones y creyó que no podía imponer su autoridad, disculpándose con el comediante y asegurándole que no lo hizo con el fin de traicionarlo.