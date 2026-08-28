Alfredo Adame estrena novia y es la mamá de un influencer muy reconocido

Alfredo Adame volvió a sorprender al mundo del espectáculo, pero esta vez no fue por alguna de sus polémicas declaraciones, sino por una noticia relacionada con su vida sentimental. El conductor confirmó que mantiene una relación con Benicia, una empresaria que además es la mamá de un conocido influencer y exparticipante de Acapulco Shore. La nueva pareja apareció públicamente durante una gala de premiación, donde Adame no dudó en mostrar su cariño por Benicia y hablar abiertamente sobre esta nueva etapa de su vida.

¿Quién es Benicia, la nueva novia de Alfredo Adame?

Benicia es una empresaria dedicada al transporte de azúcar y melaza. Es conocida públicamente por ser la mamá de Fernando Lozada, influencer y modelo colombiano nacionalizado mexicano que ganó popularidad gracias a su participación en Acapulco Shore.

En una entrevista compartida por Alan Morales, Alfredo Adame inicialmente bromeó ante los medios al describirla como su “maestra de Lenguas Antiguas”; posteriormente, explicó que se trata de una empresaria que tiene tráilers y trabaja en el sector del transporte. La relación comenzó después de que ambos se conocieran y, según contó el propio conductor, él decidió cortejarla hasta que finalmente surgió el romance.

Alfredo Adame presume su nuevo romance

El romance dejó de ser un rumor cuando Alfredo Adame llegó acompañado de Benicia a una gala en la que recibió un reconocimiento. Durante el evento, ambos se mostraron muy cercanos e incluso el conductor compartió fotografías y videos junto a ella en sus redes sociales. El presentador también aseguró que actualmente se encuentra muy feliz y enamorado, dejando claro que está disfrutando esta nueva oportunidad en el amor. Aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta en la que comenzaron su relación, se sabe que ambos ya tenían contacto desde hace varios meses.

Fernando Lozada habría dado el visto bueno

Uno de los detalles que más llamó la atención de este romance es la relación que existe entre Adame y Fernando Lozada. El influencer no parece tener inconveniente con que su mamá y el conductor estén juntos. De hecho, de acuerdo con publicaciones compartidas por Adame, Fernando ha reaccionado positivamente a las fotografías de la pareja, con comentarios en los que elogia a su mamá.

Alfredo Adame estrena novia y es la mamá de un influencer muy reconocido|Instagram

La historia resulta todavía más curiosa porque Adame y Lozada ya tenían una amistad cercana antes de que surgiera el romance con Benicia. Ambos coincidieron en La Casa de los Famosos y han hablado públicamente del cariño y la amistad que existe entre ellos.

Una nueva etapa para el polémico actor

Además de presentar oficialmente a su pareja, Adame aprovechó el encuentro con los medios para hablar de otros personajes del espectáculo, algo que suele caracterizar sus apariciones públicas. Por ahora, el actor parece estar disfrutando de esta nueva relación y ha decidido compartir parte de ella con sus seguidores. Así, su romance con Benicia se convirtió en una de las noticias que más llamó la atención alrededor de su vida personal durante los últimos días.