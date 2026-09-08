Quién es la novia de Fernando Lozada, el Granjero que ya está robando corazones en La Granja VIP Segunda Temporada
El exconductor de “Al Extremo” está siendo la sensación de La Granja VIP 2026 por su físico, pero su corazón ya le pertenece a una modelo mexicana.
El gran estreno de La Granja VIP Segunda Temporada estuvo repleto de momentos emocionantes, incluyendo la presentación de los Granjeros que llegaron dispuestos a conquistar a la pantalla. Y uno de ellos es Fernando Lozada, que causó furor porque muchos pensaron que dormiría sin ropa en el granero, pero terminó poniéndose una pijama con la cara de su novia.
Como era de esperarse, este gesto no pasó inadvertido y provocó gran curiosidad por descubrir quién es la misteriosa mujer que lo tiene tan enamorado como para llevarla hasta en la ropa. De acuerdo con lo que él mismo ha compartido sobre su vida íntima, Fer Lozada tiene una relación con Itzia García, una modelo mexicana que es 10 años más chica que él.
Así fue la historia de amor entre Itzia García y Fer Lozada de La Granja VIP 2026
Aunque ambos son figuras públicas, Fernando Lozada y su novia Itzia García mantuvieron en privado los comienzos de su romance, pero a inicios de 2026 empezaron a desatar sospechas de que eran más que amigos. A las pocas semanas, ya se atrevieron a compartir sus primeras fotografías juntos y poco a poco gritaron su amor a los cuatro vientos, con clips y postales de sus viajes, salidad y aventuras.
En cuanto a cómo empezó esta relación, únicamente se sabe que Fer Lozada habría conocido a su novia meses después de que se divorció de Triana Lion, quien fue su esposa durante cinco años y con la que tiene un hijo llamado Leandro, de apenas seis años de edad. Así que es muy probable que el Granjero se anime a contar detalles de esta historia de amor durante su paso por La Granja VIP Segunda Temporada, donde ya está llamando la atención gracias a su labor como peón junto a Pascal Nadaud.
Ellos son TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?
- Carlos Trejo
- Ivonne Montero
- Kenny Avilés
- Kevyn Contreras "Bicolor"
- Kunno
- Rafa Mercadante
- Fernando Lozada
- María Karunna
- Niurka Marcos
- Mónica Escobedo
- Daniela Alexis "Bebeshita"
- Abigail Pak "La Coreañera"
- Natalia Alcocer "La Vikinga"
- Manelyk González
- Pimpinela Escarlata
- Mario "Mono" Osuna
- Pascal Nadaud
- Julio Camejo
- Azalia Ojeda "La Negra"
Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.