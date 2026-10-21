Quiénes son las ex de Kevyn Contreras “Bicolor": su historial amoroso antes de Bebeshita en La Granja VIP

Kevyn Contreras está siendo uno de los personajes más comentados en La Granja VIP Segunda Temporada. Esto porque además de que tiene un carácter muy particular que le ha valido varias peleas con sus compañeros, protagoniza un confuso romance con Bebeshita, que en poco tiempo ha pasado por separaciones y hasta terapias en grupo, lo que inevitablemente ha desatado la curiosidad por saber más sobre cómo eran sus exparejas.

Y es que cabe recordar que a sus 30 años, el comediante tiene seis hijos de tres relaciones diferentes y él mismo ha compartido un poco sobre sus arrepentimientos por "fallar". Según la información disponible sobre el Granjero, las tres mujeres que marcaron la vida del "Bicolor" serían Sandra González, Naomy Villarreal y una más cuya identidad siempre ha mantenido en secreto porque se trata de alguien que no pertenece a la vida pública.

Quién es Sandra González y cuántos hijos tuvo con Kevyn Contreras

Una de las relaciones más importantes en la vida del regiomontano, sería la que mantuvo con Sandra González, que fue pareja de Kevyn "Bicolor" durante casi 10 años. Aunque no se casaron legalmente, sí consolidaron una familia junto a sus tres hijos: Alisson, Mateo y Alessa. Los dos últimos ya fueron a visitarlo a La Granja VIP y tuvieron un primer acercamiento con una de sus hermanas a la que no habían conocido aún.

Kevyn Contreras duró casi 10 años con Sandra González|ESPECIAL

Sandy, como se hace llamar en redes sociales, es creadora de contenido y comparte cómo es su día a día como mamá de tres niños pequeños. Ella y Kevyn "Bicolor" tendrían una convivencia amigable pese a su separación.

Quién es Naomy Villarreal y cuántos hijos tuvo con ella Kevyn "Bicolor"

A pesar de que se describe como un "alma enamorada", Kevyn Contreras solamente se ha casado una vez y fue con Naomy Villarreal. Este romance habría sido muy polémico por rumores de una infidelidad a Sandra, pero esto no los detuvo a casarse en mayo del 2025. No duraron mucho y terminaron separándose en octubre del mismo año.

Kevyn Contreras duró menos de un año casado con Naomy Villarreal|ESPECIAL

Naomy es repostera, creadora de contenido y conductora de TV. Del matrimonio con "Bicolor", tuvo dos hijas: las gemelas Azul e Isabella. El comediante ha sido más reservado al hablar de ella, pero se sabe que no tienen buena convivencia.

Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras "Bicolor" de La Granja VIP

En total, Kevyn "Bicolor" tiene seis hijos: Ailed, Mateo, Alessa, Alisson, Isabella y Azul. De la que casi no se sabe nada sobre su vida privada, es de la mayor, Ailed, pues su mamá ha preferido mantenerse alejada de los reflectores y hace lo mismo con la pequeña. Aun así, autorizó que la niña viajara hasta la CDMX para visitar al comediante en La Granja VIP, con una dinámica que enterneció a todos.