¿Por qué los hijos de Kevyn Contreras NO se conocían? La emotiva confesión que hizo en La Granja VIP

El reencuentro de Kevyn Contreras con tres de sus hijos fue uno de los momentos más emotivos en la cuarta gala de eliminación en La Granja VIP. Esto porque los pequeños se disfrazaron de espantapajaros para sorprenderlo, pero el sorprendido terminó siendo el comediante, que no dudó en aceptar un castigo con tal de ir a verlos y abrazarlos.

Y además de las palabras de cariño que les dijo mientras platicaban, "Bicolor" aprovechó para presentar a los niños entre sí, pues son medios hermanos y no habían tenido la oportunidad de convivir. La razón sería simplemente porque aún son muy chiquitos y no encontraba la forma adecuada de hacerlo, tanto para que ellos se sintieran cómodos, como para que las mamás accedieran.

"Yo tengo tres familias. Tres hijos con una, una hija con otra y dos hijas con otra, pero nunca había unido a mis hijos. No me esperaba eso. No es un tema que nunca se haya aceptado, es que no se había tratado antes, porque son muy bebés y La Granja VIP lo hizo posible. No sé cómo le hicieron ni qué pasó", le contó conmovido al Tío Pepe, explicando que quería agradecer a sus exparejas por acceder a este encuentro tan único que lo inyectó de energía para seguir adelante.

Kevyn “Bicolor” confesó que sus hijos no se conocían|ESPECIAL

Cuántos hijos tiene Kevyn Contreras "Bicolor" y quiénes son las mamás

A sus 30 años, Kevyn "Bicolor" tiene seis hijos con tres mujeres diferentes. La primera vez que se convirtió en padre fue junto a Sandra González, quien fue su pareja durante casi 10 años y aunque nunca se casaron, sí consolidaron una familia junto a los pequeños Mateo, Alessa y Alisson.

Kevyn Contreras “Bicolor” presenta a sus hijos, de diferente madre, en La Granja VIP

El comediante también tiene una hija llamada Ailed con una misteriosa mujer que casi no expone su vida privada en redes sociales. Y las hijas menores de Kevyn Contreras son las gemelas Azul e Isabella, fruto de la relación que tuvo con Naomy Villarreal, junto a la que duró menos de un año de casado.