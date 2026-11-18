Aunque parecía que Manelyk haría todo con tal de que Niurka fuera eliminada de La Granja VIP después de la fuerte pelea que tuvieron, parece que para ella hay otras prioridades ahora mismo. Esto porque no tiene en la mente ir directamente por su enemiga, sino que le gustaría poder nominar a Julio Camejo y que sea el próximo en abandonar la competencia.

Así que junto a Mario “Mono” Osuna, ya está planeando que para la semana 12, su objetivo será poner al actor en la tabla de nominación y asegurarse de que se mantenga, pues ya les ha pasado que termina ganado la Salvación. Por lo que muy a su pesar, esperará pacientemente a que se le termine la inmunidad que le otorga ser el Capataz y en cuanto ya no tenga esta ventaja, pondrá en marcha las estrategias para que se enfrente a la decisión del público en un domingo.

“Me encantaría que ya fuera la próxima semana y así poder ir por Julio. Creo que estuvo perfecto que esta semana fuera Capataz, para que pasaran todas estas cosas, una semana de pendej*d*s y ya la próxima con todo. Quisiera ganarme el Huevo Dorado y que el premio sea quitarle la inmunidad al Capataz”, apuntó la llamada “reina de los realities”.

¿Por qué Manelyk quiere que Julio Camejo sea eliminado de La Granja VIP?

En cuanto a las razones por las que a Mane le importa más que Julio Camejo se vaya antes que Niurka, sentenció que es porque no confía para nada en él. Esto porque se ha dado el tiempo de analizar todas sus actitudes y llegó a la conclusión de que supuestamente desde la semana 1, les mostró que es muy hábil para poner las cosas a su favor.

La Granja VIP Manelyk no confía en Julio Camejo. FOTO: ESPECIAL

Y el ejemplo más sencillo, sería la vez que afirmó haberse equivocado con las compras semanales para justificar que se gastó parte del presupuesto en una llamada con sus hijos. En ese momento, insistió que fue un error y hasta Manelyk, le creyó, pero a la distancia, ya no estaría segura de si las cosas realmente pasaron así, pues piensa que en varias ocasiones ha tratado de “verles la cara” con sus estrategias en La Granja VIP.