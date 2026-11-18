Las estrategias de Niurka en La Granja VIP se están volviendo cada vez más impredecibles. Y es que desde que el equipo “Disfuncional” empezó a distanciarse, la vedette se habría dado la oportunidad de analizar las circunstancias y así es como se habría dado cuenta de que en varias ocasiones, sus aliados no la beneficiaron, sino que hicieron cosas que terminaron afectándola y la volvieron una víctima.

Así se lo reveló a Mario “Mono” Osuna, con el que se volvió muy cercana después de todos sus acalorados enfrentamientos. Mientras charlaban sobre los últimos eliminados, los Granjeros llegaron a la conclusión de que en su mayoría, se fueron por las mentiras que contaron y que, supuestamente, resultaron castigadas por el público, una situación en la que la llamada “mujer escándalo” considera, fue un daño colateral y no tuvo oportunidad de negarse.

“Yo he sido víctima de todas esas mentiras. He tenido que agachar la cabeza en todas”, afirmó la polémica actriz, reiterando que ha sido la única que ha dicho puras verdades durante su estancia en La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Niurka ya no quiere estar con Kevyn Contreras y Julio Camejo? Su insólita confesión en La Granja VIP

Respecto a cuáles serán sus siguientes movimientos, Niurka lleva días insistiendo en un plan para eliminar a Ivonne Montero, incluso si eso significa que ella tenga que ponerse en la tabla de nominación para que el público sea el que elija a quién prefiere. Además, la vedette afirmó que no está traicionando a nadie, porque tanto Kevyn Contreras como Julio Camejo, ya deberían haber entendido que todo lo moverá a su conveniencia, por lo que no sabe si seguirá unida a ellos.

“Voy a ver cómo está el juego y donde pueda entrar, entro, pero voy a leer el juego. Eso ya deberían saberlo desde Natalia y ya se los dije, que voy a disparar desde la trinchera que más me convenga”, concluyó.