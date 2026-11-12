Racha de buena suerte, este Granjero ganó el Huevo dorado y fue votado como el “Mas Gallito”

En La Granja VIP siempre hay cambios, sorpresas y retos. Todas las semanas los participantes tienen la oportunidad de competir para ganar diversos beneficios y en esta ocasión Mario Mono Osuna se los ha llevado todos.

El exfutbolista es considerado uno de los rivales más fuertes a vencer debido a que ha demostrado grandes habilidades para los retos y también para encarar a otros Granjeros.

Como muestra de lo anterior, Mono primero formó parte del equipo que ganó el juego del poder. Más adelante tuvo que enfrentar un reto de habilidad y lo consiguió en el menor tiempo posible.

Osuna obtuvo el poder del Huevo dorado cuyo beneficio se dio a conocer durante la gala del miércoles de Asamblea. Su premio fue llevar a alguien directamente a la Tabla de Nominados.

Para entonces ya se encontraban en riesgo Ivonne Montero, Kevyn Contreras Bicolor, Niurka y Julio Camejo, por lo que subió al último de los Disfuncionales: Rafael Mercadante.

Mono Osuna

Mono Osuna también ganó el “Más gallito”

A partir de este miércoles de Asamblea las reglas cambiaron. Ahora los Granjeros deberán nominar a dos de sus compañeros, al primero que nombren le darán dos puntos en contra y al segundo uno.

Bajo esa dinámica, al primero que nombró Mono Osuna fue a Julio Camejo. Desde el inicio hizo burla del actor y dijo que llamaría al que ha sido taquero, panadero, albañil, caballerango y ahora también productor, cantante y cómico.

El ex futbolista mencionó que la razón por la cual nominaba a Julio es que hizo menos su carrera como deportista y le pidió que no lo juzgara porque no conoce su historia ni lo difícil que es llegar a ser un atleta profesional.

Mono le recordó que ganó el primer reality en el que participó y quedó en segundo lugar en el siguiente. Añadió que, a pesar de la trayectoria que tiene Camejo, ambos se encuentran en la misma competencia. “Tienes unas ganas de competir contra mí, hermano yo no te veo como competencia y no es que te menosprecie”.

Mono también nominó a Niurka, pero no dio ninguna razón porque, afirmó, no lo iba a dejar hablar.

Tras su actuación, el público decidió votar por él y otorgarle el beneficio de “El más gallito de la semana” que implica dos importantes premios: