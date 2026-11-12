Ivonne Montero EXPLOTA contra Adal Ramones en la Asamblea, “no aceptó tus disculpas”

Este miércoles de Asamblea los ánimos se calentaron y hubo fuertes enfrentamientos entre los Granjeros. Uno de los más polémicos fue el de Ivonne Montero contra Niurka que terminó afectando a Adal Ramones.

La razón es que Ivonne nominó a Niurka y le dijo que conoce muy bien su juego y que le daba gusto que el resto de los participantes se estuvieran dando cuenta de quién es en realidad. En ese momento la cubana interrumpió y ambas comenzaron a gritar sin escuchar lo que la otra tenía que decir.

Ivonne Montero trató de mantener la calma y pidió a Adal que le diera su espacio para hablar, pero Niurka siguió gritando. La situación llegó a tal grado que la actriz no quiso seguir.

El conductor pidió a la cubana en varias ocasiones que dejara hablar a la Granjera, pero no escuchó, por lo que Adal decidió ofrecerle una disculpa a Montero por que no se le permitió hablar, pero la actriz reaccionó molesta.

“No te la acepto porque es mi tiempo y yo estoy aquí para ejercer también mi valor, mi palabra y mi voz. No te acepto una disculpa, yo tengo que continuar con mi argumento”, dijo Montero.

Adal le señaló que podía seguir, pero Ivonne respondió que no lo haría hasta que Niurka dejara de gritar. Entonces el conductor añadió que había intentado en diversas ocasiones que la cubana se calmara pero no había tenido éxito, “me quieres callar a mí, no me parece”, replicó la actriz.

Al final el conductor tuvo que parar la dinámica porque ninguna de las Granjeras quiso guardar silencio.

Adal Ramones

De regreso, Adal volvió a ofrecer una disculpa a Montero, pero esta continuó: “entonces no se me va a permitir continuar con lo que quería decirle a la señora, no lo sabemos manejar. La conclusión es que yo no voy a poder dar mis argumentos con la libertad y el derecho de voz que tengo”.

¿Habrá consecuencias por no permitir hablar al otro en La Granja VIP?

El enfrentamiento entre Ivonne Montero y Niurka se salió de control no solo por las Granjeras, sino porque durante su pelea Julio Camejo y Kevyn Contreras Bicolor decidieron burlarse de la situación y pararse a bailar, por lo que Adal Ramones también les llamó la atención.

El conductor les exigió respeto a todos y dejó en claro que no pueden tener ese tipo de comportamientos durante la Asamblea.

Ivonne Montero pidió que existan consecuencias ante lo sucedido y Adal adelantó que “El gallo” podría tomar acciones.