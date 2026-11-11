Nueva rivalidad en La Granja VIP: tachan de “fracasado” a Mono Osuna y piensan que le tienen envidia

La tensión por el Miércoles de Asamblea en La Granja VIP HOY 11 de noviembre, ya está haciéndose presente y surgieron enemistades que podrían cambiar la nominación. Esto porque Mario “Mono” Osuna está muy molesto con Julio Camejo por haber insinuado que su carrera era un fracaso, algo que él piensa, solamente dijo porque es resentido y no encuentra otras maneras para desquitarse.

“De niño fue taquero, albañil, todo lo ha sido. Es desesperante, por eso mejor ya ni respondí nada a lo que me dijo”, expresó molesto el atleta, haciendo referencia al comentario del cubano en el que le dijo que “lo único que ha hecho es patear un balón”.

La Granja VIP Al "Mono" Osuna le molestó que Julio Camejo se burlara de su trayectoria. FOTO: ESPECIAL

¿Julio Camejo le tiene envidia al Mono Osuna? Esto piensa Kunno tras sus peleas en La Granja VIP

Al respecto de este penoso incidente, Kunno defendió al Mono Osuna y afirmó que todas las cosas que dice Julio Camejo, son reflejo de lo que lleva en el interior. Además, lamentó que minimizara la carrera del futbolista cuando estuvo en la Selección Mexicana, pues piensa que esto podría jugarle en contra.

“No repitas lo que te dijo, es reflejo de lo que es. ¿Tú sabes a cuánta gente se va a echar encima? Le está diciendo a los aficionados que no saben nada”, afirmó contundente el polémico Granjero.

¿Por qué Julio Camejo le dijo fracasado al Mono Osuna?

El que tampoco se quedó con ganas de contar su versión de la historia, fue Julio Camejo, quien le contó a Kevyn Contreras todo sobre la pelea que tuvo con el Mono Osuna. De acuerdo con lo que mencionó el actor, la situación se desató durante la dinámica de las pócimas y admitió que se quedó picado con lo que dijeron de él, así que por eso tomó la postura de defenderse con dardos hirientes.

“Yo ya se lo dije hoy: mijo, no piense que me va a decir payaso a nivel nacional y eso se va a quedar así. Si tira carrilla, aguántese porque yo también la tiro y lo hago recio”, sentenció Julio, reitrando que no piensa dejarse intimidar por las burlas de Mono Osuna y le va a responder con cosas que le molesten, lo que podría detonar más pleitos en La Granja VIP.