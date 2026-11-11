No la convenció, Niurka creyó tener el apoyo de La resistencia pero Manelyk la encaró en la Asamblea

En los últimos días Niurka se acercó con el equipo de la Resistencia para convencerlos de ir todos en contra de Ivonne Montero. La cubana estaba convencida de que había logrado que sus rivales confiaran en ella, pero el miércoles de Asamblea Manelyk González le dejó claro que no es así.

La reina de los realities dijo a la vedette que tiene la costumbre de traicionar y apañular a las personas que ya no le caen bien, ya le aburrieron o no le sirven.

Mane explicó que en La Granja VIP primero lo hizo con Julio Camejo a quien atacó hasta que logró que formara parte de su equipo. Después traicionó a Natalia Alcocer a quien le echó tierra el jueves de Salvación, aunque tuvo que esperar semanas para cobrar venganza. “Dijiste oye, somos amigas, estamos bien, se perdona, pero fue mentira. Qué podemos esperar los demás que no somos tus amigos y que no nos quieres”.

Por lo anterior es que Manelyk dijo que aunque se ha acercado a la Resistencia, no pueden confiar en ella porque en algún momento los va a apuñalar.

Niurka le respondió que en otras ocasiones le ha dedicado lindas palabras, “entonces estamos en el mismo tren, nos decimos palabras bonitas y luego nos apuñalamos”.

Al final, todo el equipo de la Resistencia votó en contra de la cubana quien ahora se encuentra entre los nominados.

Niurka

Niurka insiste en que juega sola

A pesar de que forma parte del equipo de los Disfuncionales, Niurka ha tomado diversas decisiones independientes que han afectado la estrategia de su grupo.

Una de las más polémicas y recientes fue haberle echado tierra a Natalia Alcocer para no darle la oportunidad de participar por su salvación, lo que llevó a la conductora a la Tabla de Nominados. No obstante, Natalia decidió salir para cuidar su salud mental.

A partir de entonces, Niurka ha hablado con los dos equipos para atacar a Ivonne Montero y convencerlos de apoyar su salida de La Granja VIP y es que ha afirmado que juega bajo sus propias reglas y estrategias, incluso, el miércoles de Asamblea advirtió a su grupo que hará lo que quiera.